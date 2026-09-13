L’Erede sospesa su Canale 5? L’indiscrezione che preoccupa i fans

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L’Erede è tra le serie tv che hanno debuttato quest’estate sui teleschermi di Canale 5. In onda da diverse settimane su Canale 5, la storia di Yildiz, Melek e Serhat non è riuscita a conquistare il pubblico italiano a causa forse di una trama un po’ troppo complessa. Per questo motivo, Mediaset avrebbe deciso di prendere una decisione in merito al futuro della dizi turca nel suo palinsesto televisivo. Secondo alcune indiscrezioni trapelate in rete, L’Erede andrà in onda venerdì 18 settembre con l’ultimo appuntamento in prima serata. Dal 25 settembre, i piani alti di Cologno Monzese trasmetteranno la nuova edizione del Grande Fratello Vip, condotta da Ilary Blasi con la partecipazione di Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli.

L’Erede in onda con l’ultimo appuntamento il 18 settembre

L’Erede andrà in onda venerdì 18 settembre col suo ultimo appuntamento in prima serata. La serie tv poi non compare più nella programmazione di Canale 5, tanto da presagire un suo possibile trasferimento su Mediaset Infinify. Una decisione che sicuramente non farebbe felici i fans che non avranno modo di vedere in chiaro come finirà la storia tra Yildiz, Melek e Serhat. Stesso destino per Far Away, che Mediaset ha scelto di cancellare nel daytime pomeridiano di Canale 5. Secondo alcuni rumors, la dizi turca potrebbe sbarcare ad ottobre in prima serata al giovedì sera.