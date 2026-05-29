The 50 Italia, Helena Prestes e Shaila Gatta ma quali amiche! Il gesto che spiazza…

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The 50 Italia sta tenendo alta l’attenzione del pubblico italiano. Il reality show uscito lo scorso 22 maggio sulla piattaforma Amazon Prime Video vede tra le sue concorrenti Helena Prestes e Shaila Gatta, che in passato avevano partecipato al Grande fratello 2024 dove si erano rese protagoniste di accesi scontri che avevano indignato il pubblico. A distanza di tempo, ecco che la modella brasiliana e l’ex velina di Striscia La Notizia si sono ritrovate a condividere un nuovo programma. Helena Prestes e Shaila Gatta stanno partecipando insieme a The 50 Italia, un reality show in cui 50 personaggi si mettono alla prova in sfide fisiche e mentali. Dopo aver sorpreso il pubblico nel corso delle prime puntate dimostrando una certa complicità, ecco che le due donne hanno mostrato i loro veri caratteri.

The 50 Italia, Helena Prestes contro Shaila Gatta

Nelle nuove puntate di The 50 Italia usciti il 29 maggio su Prime Video, Helena Prestes e Shaila Gatta hanno dimostrato che l’antipatia tra di loro è ancora molto prese. In particolare in un video apparso sui social si vede la modella brasiliana chiedere a Matteo Diamante di non parlare con l’ex velina di Striscia La Notizia. Insomma, la 35enne di San Paolo non sembra voler fare pace con l’ex gieffina, che invece è apparsa più propensa ad avere un dialogo, tanto da cercare in più di un’occasione un approccio con lei come mostrato in alcuni filmati apparsi in rete.