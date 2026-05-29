The 50 Italia, Helena Prestes e Shaila Gatta ma quali amiche! Il gesto che spiazza…
The 50 Italia sta tenendo alta l’attenzione del pubblico italiano. Il reality show uscito lo scorso 22 maggio sulla piattaforma Amazon Prime Video vede tra le sue concorrenti Helena Prestes e Shaila Gatta, che in passato avevano partecipato al Grande fratello 2024 dove si erano rese protagoniste di accesi scontri che avevano indignato il pubblico. A distanza di tempo, ecco che la modella brasiliana e l’ex velina di Striscia La Notizia si sono ritrovate a condividere un nuovo programma. Helena Prestes e Shaila Gatta stanno partecipando insieme a The 50 Italia, un reality show in cui 50 personaggi si mettono alla prova in sfide fisiche e mentali. Dopo aver sorpreso il pubblico nel corso delle prime puntate dimostrando una certa complicità, ecco che le due donne hanno mostrato i loro veri caratteri.
The 50 Italia, Helena Prestes contro Shaila Gatta
Nelle nuove puntate di The 50 Italia usciti il 29 maggio su Prime Video, Helena Prestes e Shaila Gatta hanno dimostrato che l’antipatia tra di loro è ancora molto prese. In particolare in un video apparso sui social si vede la modella brasiliana chiedere a Matteo Diamante di non parlare con l’ex velina di Striscia La Notizia. Insomma, la 35enne di San Paolo non sembra voler fare pace con l’ex gieffina, che invece è apparsa più propensa ad avere un dialogo, tanto da cercare in più di un’occasione un approccio con lei come mostrato in alcuni filmati apparsi in rete.