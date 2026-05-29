The 50 Italia, Eva Grimaldi si scusa con Helena Prestes: arriva un gesto social

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Eva Grimaldi e Helena Prestes sono tra le concorrenti della prima edizione di The 50 Italia, il nuovo reality show uscito a fine maggio su Amazon Prime Video. Nel corso delle ultime ore, la piattaforma ha rilasciato i nuovi episodi del game show dove l’attrice è stata eliminata in seguito ad una strategia messa in piedi dalla modella brasiliana. Un’eliminazione che non è andata a genio alla moglie di Imma Battiglia, che ha usato brutte parole nei confronti di Helena Prestes. In un video apparso in rete si sente la donna dichiarare: “Le sputo in faccia” nei confronti della compagna di Javier Martinez, rea di averla eliminata da The 50 italia. Neanche a dirlo, le parole hanno indignato la rete, tanto da suscitare la reazione di Eva Grimaldi.

Eva Grimaldi si scusa con Helena Prestes dopo lo scivolone a The 50 Italia

La moglie di Imma Battaglia è intervenuta sui social dopo essere finita al centro della bufera per uno scivolone compiuto ai danni di Helena Prestes. Eva Grimaldi ha pubblicato una storia nel suo profilo Instagram in cui ha voluto chiedere scusa pubblicamente alla modella brasiliana. Nel messaggio, la donna ha dichiarato le seguenti parole: “Ho visto dei video di The 50 Italia dove dico “le sputo in faccia”. Io ci sono rimasta “Ma io non sono questa” e chiedo fortemente scusa ad Helena per la mia espressione volgare che non fa parte di me, ma chiedo scusa a tutte le donne. Non mi sono riconosciuta, si può sbagliare nella vita ma è anche molto importante chiedere scusa.” Chissà se la modella brasiliana replicherà alle parole dell’attrice…