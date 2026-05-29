The 50 Italia, Eva Grimaldi esagera con Helena Prestes: “Le sputo in faccia”, l’accaduto

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Amazon Prime Video ha rilasciato i nuovi episodi di The 50 Italia. Tra le protagoniste assolute del reality show vi sono Eva Grimaldi e Helena Prestes, che in passato avevano partecipato insieme al Grande Fratello 2024. L’attrice è apparsa furiosa nei confronti della modella brasiliana, rea di averla eliminata dal gioco. In un video apparso su X si sente la compagna di Imma Battaglia usare parole poco carine nei confronti della concorrente di The 50 Italia. Alla domanda, se vuole ringraziare Helena Prestes, Eva Grimaldi dichiara senza tanti giri di parole: “No, le spunto in faccia.” L’attrice sembra essere rimasta particolarmente risentita per la decisione della donna nonostante avessero un certo legame d’amicizia dopo l’esperienza fatta al Grande Fratello.

The 50 Italia, Eva Grimaldi eliminata da Helena Prestes

Nervi tesi all’interno di The 50 Italia, il nuovo reality show di Amazon Prime Video. Eva Grimaldi è stata eliminata da Helena Prestes. Le strategie messe in piedi dalla modella brasiliana nel gioco hanno portato all’esclusione dell’attrice. Un comportamento che ha destato parecchie critiche. In particolare, Imma Battaglia ha preso le difese della moglie, dichiarando: “Mi dispiace Eva, io non voglio che.. Eva si era salvata, non se lo meritava. Mi ha spezzato il cuore per Eva.” Atteggiamento che non era piaciuto nemmeno ad Antonella Elia, che aveva definito la compagna di Javier Martinez “una gatta morta viscida“. Dopo un inizio un po’ tiepido, il nuovo reality show è finalmente entrato nel vivo.