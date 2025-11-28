Attualità Capitanata

Terremoto sulle coste del Gargano

Redazione28 Novembre 2025
[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Una scossa di terremoto di magnitudo (ML) 2.1 è stata registrata questa mattina, venerdì 28 novembre 2025, al largo della Costa Garganica (Foggia).

Dettagli dell’Evento

  • Ora: L’evento sismico è avvenuto alle ore 08:07:36 (ora italiana).
  • Coordinate: Le coordinate geografiche registrate sono 41.9427 di latitudine e 15.4650 di longitudine.
  • Profondità: L’ipocentro è stato localizzato a una profondità di 6 km.
  • Localizzazione: Il terremoto è stato rilevato e localizzato dalla Sala Sismica INGV-Roma.

Data la bassa magnitudo, l’evento è considerato lieve e, verosimilmente, non è stato avvertito dalla popolazione costiera.

Redazione28 Novembre 2025
[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]
© Copyright 2025, Tutti i diritti riservati  |  Powered by Know K. Srl -- Stock Photos provided by our partner Depositphotos ©SIPOMEDIA ADV SRLS P.IVA 04409080712 www.sipomedia.it - Testata Giornalistica reg. n. 7/07, Trib di Foggia in data 24.04.07 - Direttore: Luca Pernice redazione@ilsipontino.net©