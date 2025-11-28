Terremoto sulle coste del Gargano

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Una scossa di terremoto di magnitudo (ML) 2.1 è stata registrata questa mattina, venerdì 28 novembre 2025, al largo della Costa Garganica (Foggia).

Dettagli dell’Evento

Ora: L’evento sismico è avvenuto alle ore 08:07:36 (ora italiana).

L’evento sismico è avvenuto alle ore 08:07:36 (ora italiana). Coordinate: Le coordinate geografiche registrate sono 41.9427 di latitudine e 15.4650 di longitudine.

Le coordinate geografiche registrate sono 41.9427 di latitudine e 15.4650 di longitudine. Profondità: L’ipocentro è stato localizzato a una profondità di 6 km .

L’ipocentro è stato localizzato a una profondità di . Localizzazione: Il terremoto è stato rilevato e localizzato dalla Sala Sismica INGV-Roma.

Data la bassa magnitudo, l’evento è considerato lieve e, verosimilmente, non è stato avvertito dalla popolazione costiera.