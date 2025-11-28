Attualità Capitanata
Terremoto sulle coste del Gargano
Una scossa di terremoto di magnitudo (ML) 2.1 è stata registrata questa mattina, venerdì 28 novembre 2025, al largo della Costa Garganica (Foggia).
Dettagli dell’Evento
- Ora: L’evento sismico è avvenuto alle ore 08:07:36 (ora italiana).
- Coordinate: Le coordinate geografiche registrate sono 41.9427 di latitudine e 15.4650 di longitudine.
- Profondità: L’ipocentro è stato localizzato a una profondità di 6 km.
- Localizzazione: Il terremoto è stato rilevato e localizzato dalla Sala Sismica INGV-Roma.
Data la bassa magnitudo, l’evento è considerato lieve e, verosimilmente, non è stato avvertito dalla popolazione costiera.