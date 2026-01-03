Terremoto di magnitudo 6.5 a Città del Messico

Un terremoto di magnitudo 6.5 ha scosso il Messico nelle prime ore del 2 gennaio, con epicentro nella regione di Guerrero ma avvertito distintamente anche nella capitale. La scossa ha costretto la pre...

Un terremoto di magnitudo 6.5 ha scosso il Messico nelle prime ore del 2 gennaio, con epicentro nella regione di Guerrero ma avvertito distintamente anche nella capitale. La scossa ha costretto la presidente Claudia Sheinbaum a interrompere bruscamente la consueta conferenza stampa quotidiana.

Il momento della scossa

Le immagini trasmesse in diretta televisiva mostrano la presidente che abbandona il podio mentre l'edificio trema visibilmente. I servizi di protezione civile si sono immediatamente attivati per verificare eventuali danni a strutture e infrastrutture critiche.

Al momento non si registrano vittime né feriti gravi. Alcune zone della capitale hanno subito interruzioni temporanee dell'energia elettrica, mentre la metropolitana è stata momentaneamente sospesa per consentire le verifiche di sicurezza.

Il Messico e i terremoti

Il Messico è uno dei paesi più sismici al mondo, situato sulla cosiddetta cintura di fuoco del Pacifico. La memoria del devastante terremoto del 2017, che provocò oltre 300 vittime, è ancora viva nella popolazione, che ha reagito con prontezza seguendo i protocolli di evacuazione.

Gli esperti dell'Istituto di Geofisica messicano stanno monitorando eventuali repliche, invitando la popolazione alla calma ma anche alla vigilanza. Un evento naturale che ricorda la fragilità del territorio.