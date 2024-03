Terra amara in onda il 17 marzo su Canale 5: le anticipazioni della puntata

Belle notizie per i fan di Terra amara. Mediaset ha annunciato un nuovo cambio di programmazione che farà senz’altro piacere ai telespettatori di Canale 5. La rete di Piersilvio Berlusconi infatti ha deciso di trasmettere la puntata della soap opera al pomeriggio di domenica 17 marzo. Le vicende con protagonisti Hakan e Zuleyha andranno in onda il 17 marzo in seguito allo speciale su Amici di Maria De Filippi, che andrà in onda con la prima puntata del serale il prossimo sabato 23 marzo sui teleschermi di Canale 5. Una bella novità per i fan di Terra amara dopo che si erano tanto lamentati per la cancellazione della soap opera al pomeriggio. Le anticipazioni della puntata del 17 marzo rivelano che Mujdat arriverà a Cukurova con l’intenzione di chiedere 10 milioni di lire turche a Fikret per la rinuncia della custodia di Kerem Ali. Zuleyha, nel frattempo, disporrà di solo un giorno per pagare l’ingente debito con il fisco altrimenti verrà pignorata la sua villa.

Terra amara in onda il 17 marzo: anticipazioni della puntata

Le anticipazioni di Terra amara riguardanti la puntata del 17 marzo su Canale 5 rivelano che Zuleyha presterà a Fikret 10 milioni di lire turche per ottenere la custodia di Kerem Ali. La donna poi chiederà a Gaffur e Selamet di vendere i suoi gioielli per estinguere il debito con il fisco. Nel frattempo, l’ufficiale giudiziario arriverà alla tenuta per riscuotere il pagamento ma di Gaffur e Selamet non ci sarà traccia. Betul, invece, lascerà casa Colak stanca di essere additata come la sua amante. La figlia di Sabahattin vorrà che l’uomo la chieda in moglie per mettere le mani sulla sua eredità. Infine Fikret consegnerà a Mujdat i soldi pattuiti, tanto che Kerem Ali potrà rimanere a Cukurova accanto ai suoi fratelli.