Terra amara anticipazioni serale 22 marzo: Zuleyha rimane senza casa, incredibile colpo di scena

Tanti colpi di scena accadranno nel corso della puntata serale di Terra amara che il pubblico avrà modo di vedere venerdì 22 marzo dalle ore 21:20 in prima visione sui teleschermi di Canale 5. Scendendo nei dettagli, il fratello di Mujan chiederà 10 milioni di lire turche a Fikret affinché gli ceda la custodia di Kerem Ali. Intanto, la villa Yaman sarà pignorata per debiti dato che Zuleyha non ha visto gli avvisi di pagamento arrivati nell’ultimo periodo. Proprio per questo Sermin avviserà un giornalista per poter fare uno scandalo sulla triste fine della famiglia Yaman. Le anticipazioni di Terra amara rivelano che Zuleyha avrà intenzione di pagare l’ingente debito grazie alla vendita dei suoi preziosi monili. Per questo motivo, la donna affiderà l’incarico a Gaffur e Selamet. Purtroppo i due uomini verranno sequestrati all’interno di un bagagliaio dell’automobile ed i preziosi rubati.

Terra amara anticipazioni 22 marzo: Zuleyha sfrattata dal funzionario dell’erario

Le anticipazioni di Terra amara riguardanti la puntata serale del 22 marzo rivelano che Zuleyha aspetterà invano l’arrivo di Gaffur e Selamet alla tenuta. Per questa ragione, la donna sarà costretta ad ospitare i braccianti e tutta la sua famiglia in un albergo dopo essere stati sfrattati dal funzionario dell’erario. Tutto questo succederà sotto gli occhi compiaciuti di Betul, contenta di aver provocato un serio guaio a Zuleyha. L’avvocatessa poi deciderà di lasciare la casa di Colak in quanto stufa di essere considerata come la sua amante. La donna vorrà costringere l’uomo a sposarla per mettere le mani sulla sua ingente fortuna. Infine il fratello di Mujgan cederà l’affido di Kerem Ali a Fikret dopo aver ottenuto 10 milioni di lire turche.