Terra amara anticipazioni ultima puntata 8 giugno: lieta notizia per Fadik e Rasit

Tante novità accadranno nel corso del finale di Terra amara che il pubblico avrà modo di vedere sabato 8 giugno in prima serata sui teleschermi di Canale 5. Zuleyha e tutti gli altri protagonisti della soap opera torneranno per emozionare i loro fan per l’ultima volta. Le anticipazioni di Terra amara rivelano che gli assassini di Hakan verranno arrestati e assicurati alla giustizia. Vahap, intanto, scoprirà da Tahir che il fratello è stato arrestato. L’uomo a questo punto si recherà in carcere dove prometterà ad Abdulkadir di fare in modo che Fikret paghi per quello che ha fatto. Fadik e Rasit, intanto, apprenderanno che presto diventeranno genitori.

Terra amara anticipazioni: Vahap irrompe alle nozze tra Fikret e Zeynep

Le anticipazioni di Terra amara rivelano che Betul, Abdulkadir e Colak verranno tutti e tre condannati all’ergastolo. A villa Yaman, invece, ferveranno i preparativi per il matrimonio di Fikret e Zeynep. Tutti gli abitanti di Cukurova appariranno al settimo cielo per questa occasione speciale. Nel corso della festa, Gaffur e Gulsum decideranno di diventare marito e moglie a fine estate mentre Cevriye riceverà una proposta di matrimonio. Purtroppo la festa verrà interrotta dall’arrivo di Vahap, che minaccerà di farsi saltare in aria se le autorità non liberano Abdulkadir. Sarà in questo frangente che l’anziano zio Adnan capirà che la bomba in possesso di Vahap è falsa. Per questo motivo, le autorità arresterannno il criminale.