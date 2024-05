Terra amara anticipazioni stasera 31 maggio: Vahap anticipa le mosse di Colak

Stasera andrà in onda una nuova puntata con Terra amara dove accadranno molti colpi di scena che terranno alta l’attenzione dei telespettatori di Canale 5. Zuleyha insieme a tutti gli altri protagonisti torneranno ad emozionare gli italiani grazie alle loro avventure. Le anticipazioni di Terra amara riguardanti la penultima puntata trasmessa stasera 31 maggio dalle ore 21:20 in prima visione su Canale 5 rivelano che Fikret e Zeynep annunceranno pubblicamente di aver deciso di diventare marito e moglie. Abdulkadir, Betul e Vahap, invece, raggiungeranno il confine con la Siria se non accadesse l’imprevisto. I gendarmi fermeranno Vahap perché il nome riportato sul suo passaporto corrisponde a una persona ricercata dalle autorità.

Terra amara anticipazioni: Vahap fa arrestare Colak

Le anticipazioni di Terra amara riguardanti la penultima puntata prima del gran finale rivelano che Vahap riuscirà a far ritorno a Cukurova se non venisse intercettato da Colak, che minaccerà di riconsegnarlo ai gendarmi. Il fratello di Abdulkadir a questo punto anticiperà le mosse dell’anziano impresario facendolo arrestare dopo aver piazzato in casa sua la pistola con cui era stato ucciso Bayram. Nel frattempo, Betul riuscirà a raggiungere Aleppo da dove farà una chiamata a Fusun per chiederle di consegnare il suo recapito alla madre. Ma la donna tradirà l’avvocatessa consegnando tutto a Zuleyha. La protagonista e Fikret quindi si metteranno alla ricerca di Betul e Abdulkadir, riuscendo a ritrovarli ad Aleppo e riportarli in Turchia. Infine Sermin accetterà un lavoro come spazzina per pagare la pensione dove l’ha sistemata Lutfiye.