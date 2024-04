Terra amara anticipazioni serale 26 aprile: la vita di Hakan è in grave pericolo

Tanti colpi di scena accadranno nel corso della nuova puntata serale di Terra amara che andrà in onda venerdì 26 aprile dalle ore 21:10 in prima visione sui teleschermi di Canale 5. Alcune braccianti si rifiuteranno di lavorare per Colak dopo aver scoperto che non aveva pagato le loro colleghe grazie ad una rivelazione di Zuleyha. Pertanto, l’anziano uomo si troverà in difficoltà a raccogliere le arance nei suoi terreni. Le anticipazioni di Terra amara rivelano che Colak organizzerà una vendetta ai danni di Zuleyha. Nel frattempo, Hamran spedirà alcuni proiettili ad Hakan e Abdulkadir con l’intenzione di minacciarli a morte. Per questo motivo, i due uomini terrorizzati chiederanno a Vahap di ucciderlo.

Terra amara anticipazioni: Hakan cade nella trappola di Hamran

Le anticipazioni di Terra amara rivelano che Fikret riuscirà a rintracciare Ali Riza, l’uomo che aveva ucciso Fekeli per conto di Abdulkadir. Il nipote di Lutfiye si offrirà di prendersi cura della sua famiglia in cambio della sua confessione alla polizia. Ma l’uomo rifiuterà ogni proposta, tanto da mettersi in pericolo quando gli uomini di Abdulkadir tenteranno di porre fine alla sua vita. Intanto, Vahap continuerà a perseguitare Colak facendo trovare un topo morto ai clienti del suo ristorante. Un gesto che creerà il panico tra la clientela. Sermin, invece, si presenterà alla villa di Colak per convincere le guardie a farla entrare con la scusa di prendere i vestiti di Betul. In realtà, la donna si impossesserà di un’arma da fuoco trovata all’interno di una cassetta di sicurezza. Hakan cadrà nella trappola organizzata da Hamran che gli punterà una pistola alla testa con l’intenzione di fare fuoco.