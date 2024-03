Terra amara anticipazioni puntata serale 15 marzo: Zuleyha perde la villa? Brutte notizie in arrivo

Tanti colpi di scena accadranno nel corso della puntata serale di Terra amara che sarà trasmessa venerdì 15 marzo dalle ore 21:20 in prima visione su Canale 5. Scendendo nei dettagli, Zuleyha Altun pretenderà che Hakan restituisca le quote dell’azienda Yaman e che lasci immediatamente Cukurova. Ma l’imprenditore si rifiuterà di partire, tanto che Zuleyha in preda alla collera gli sparerà una pallottola contro. Fortunatamente Fikret eviterà che il tutto si trasformi in una tragedia. Le anticipazioni di Terra amara rivelano che Betul scoprirà di essere stata pedinata da uno scagnozzo di Colak e per questo troverà rifugio da Abdulkadir. La donna rivelerà all’uomo di non voler lasciare Colak in quanto intenzionata a mettere le mani sulla sua eredità.

Terra amara anticipazioni 15 marzo: Zuleyha scopre che la villa è stata pignorata

Le anticipazioni di Terra amara riguardanti la puntata serale trasmessa il 15 marzo su Canale 5 rivelano che Fikret e Zuleyha passeranno tantissimo tempo insieme alla fattoria. Una cosa che susciterà un commento inopportuno da parte di Fadik davanti agli occhi sbigottiti di Lutfiye. Fikret, poco dopo, troverà Vahap fuori dal cancello della tenuta, tanto da avvisare Hakan. Il giovane dirà all’imprenditore di tenere a bada il fratello di Abdulkadir altrimenti non risponderà più delle sue azioni. A villa Yaman, intanto, si presenterà un ufficiale giudiziario intenzionato a pignorare la villa per un debito non pagato. Zuleyha apparirà incredula quando le verranno mostrati gli avvisi di pagamento che non ha mai ricevuto. L’ispettore dell’erario esagererà il pagamento altrimenti la donna e tutto lo staff dovrà lasciare immediatamente la vita. Una scena a cui assisteranno divertire Fusun e Sermin.