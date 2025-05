Teo Teocoli ritorna a parlare del rapporto con Celentano

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Teo Teocoli sorprende Mara Venier durante un’intervista a Domenica In rivelando dettagli sul suo rapporto con Adriano Celentano. L’imitatore, 80 anni, ha spiegato che da tempo i rapporti tra lui e il cantante sono freddi e che Celentano non gli rivolge più la parola. Nonostante ciò, Teo continua a visitare il figlio di Celentano, Giacomo, che ogni sera va in chiesa a pregare vicino casa sua. La religiosità di Giacomo e il suo legame con la chiesa rappresentano un punto di contatto con Celentano, noto uomo di fede.

L’ultima cena tra Teo Teocoli e Adriano Celentano

Teocoli ha ricordato anche l’ultima cena tra loro, anni fa, e la “catastrofe” scatenata dal programma Adrian, trasmesso nel 2019. Durante lo show, Celentano avrebbe voluto che Teo lo imitasse in modo più fedele, apparendo al suo posto, ma l’imitatore ha ritenuto questa richiesta una truffa. Dopo il litigio, i due non si sono più parlati, e Celentano ha risposto cripticamente sui social, affermando che il suo silenzio è segno di affetto.

Il racconto di Teo rivela un’amicizia ormai incrinata, con un desiderio di riconciliazione ancora vivo, alimentato anche dall’affetto per il figlio di Celentano e dai ricordi condivisi.