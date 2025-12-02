Tenta il suicidio ma viene salvato dalla Polizia: tragedia sfiorata a Taranto

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Paura a Taranto, dove la scorsa notte un uomo di 35 anni ha tentato il suicidio nei pressi del Monumento dei Marinai, vicino al Lungomare.

Secondo quanto accaduto, l’uomo era seduto oltre una ringhiera con le gambe nel vuoto e, probabilmente grazie ad una segnalazione, sul posto è poi giunta la Polizia.

I membri dell’equipaggio hanno instaurato dapprima una conversazione amichevole, durata circa 15 minuti, poi si sono avvicinati alla ringhiera per mettere l’uomo in sicurezza, invitandolo a fumarsi una sigaretta insieme così da tranquillizzarlo.

Una volta ridotta la tensione, i poliziotti hanno afferrato l’uomo per le braccia con freddezza e massima coordinazione riportandolo al sicuro.

Dopo il salvataggio, l’uomo ha realizzato la criticità della situazione in cui si trovava ed è scoppiato in un pianto liberatorio, dichiarando di star affrontando una difficile situazione a livello personale.

Il 35enne è stato successivamente condotto in ospedale per tutti gli accertamenti necessari.