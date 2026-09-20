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Tensione al termine di Manfredonia-Ebolitana: lanci di pietre e qualche contuso

MANFREDONIA – Tensione al termine di Manfredonia-Ebolitana: al termine della gara, secondo alcune informazioni, ci sono stati lanci di pietre e di bombe carta, con le tifoserie che sono entrate in contatto nei pressi della spiaggia sipontina.

Vengono segnalati contusi e la fuga di molti tifosi ospiti nelle vie limitrofe allo stadio.