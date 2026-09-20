Chi sono le figlie di Emanuele Filiberto di Savoia, Vittoria e Luisa: età, vita privata e rapporto con il padre

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Quando Emanuele Filiberto di Savoia sposa l’attrice francese Clotilde Courau nel settembre 2003, la famiglia reale italiana accoglie due nuove protagoniste: Vittoria e Luisa, nate a Ginevra e cresciute tra Italia, Francia e Svizzera. Negli anni, le due ragazze hanno scelto percorsi molto diversi: una vita pubblica e internazionale per la primogenita, una riservatezza quasi totale per la secondogenita. Oggi, mentre il principe racconta apertamente la fine del suo matrimonio, il legame con le figlie resta uno dei punti più solidi della sua vita. A questo punto è inevitabile chiedersi: chi sono Vittoria e Luisa? Quali scelte hanno fatto? E che rapporto mantengono con il padre?

Vittoria di Savoia: età, studi e impegno pubblico della primogenita

Vittoria Cristina Adelaide Chiara Maria di Savoia nasce a Ginevra il 28 dicembre 2003. Emanuele Filiberto diventa padre proprio con il suo arrivo, un momento che lui stesso ricorda come “una gioia che cambia la vita”.

La giovane cresce tra Milano, Parigi e Ginevra, studia in scuole internazionali e nel 2020 entra ufficialmente nella scena pubblica: il nonno Vittorio Emanuele la indica come erede simbolica al trono d’Italia, scelta che la porta immediatamente sotto i riflettori.

Dopo il diploma, Vittoria si trasferisce nel Regno Unito e frequenta corsi di Storia dell’Arte e Scienze Politiche, un percorso che unisce cultura, istituzioni e comunicazione. Oggi lavora come modella e attrice, collabora con brand europei e partecipa a progetti artistici e fotografici.

Accanto alla carriera, coltiva un forte impegno sociale: nel 2022 parte per un viaggio umanitario con l’associazione Odissea della Pace e raggiunge l’Ucraina per portare aiuti alle popolazioni colpite dalla guerra. Una scelta che racconta una giovane donna consapevole, attenta ai temi globali e capace di usare la sua visibilità per cause concrete.

Il rapporto con il padre resta molto stretto: Emanuele Filiberto la sostiene nelle sue scelte e parla spesso di lei con orgoglio e affetto.

Luisa di Savoia: riservatezza, studi e una vita lontana dai riflettori

Luisa Giovanna Agata Gavina Bianca Maria di Savoia nasce a Ginevra il 16 agosto 2006. A differenza della sorella, sceglie una vita estremamente riservata e non appare quasi mai in pubblico.

Luisa non apre profili social, evita eventi mondani e preferisce concentrarsi sugli studi e sulla sua quotidianità. Le informazioni su di lei sono poche, ma la famiglia conferma che ama la discrezione e non desidera un ruolo pubblico.

Il nome Gavina porta un significato particolare: la Federazione Monarchica della Sardegna spiega che rappresenta “stima e amicizia verso gli abitanti dell’isola da parte della famiglia reale”. Un omaggio simbolico che lega Luisa alla tradizione sabauda e alla storia della monarchia italiana.

Nonostante la sua riservatezza, il legame con il padre è forte. Emanuele Filiberto racconta spesso di voler proteggere la privacy di Luisa e di rispettare la sua scelta di vivere lontano dai riflettori.

Il rapporto con il padre Emanuele Filiberto dopo la separazione da Clotilde Courau

Nel 2025 Emanuele Filiberto rivela che la separazione da Clotilde Courau risale al 2021. Durante un’intervista televisiva, il principe parla apertamente degli errori commessi e del dolore che accompagna la fine di una famiglia: «Ho sbagliato molto, tradendo e facendo il furbo. Avrei voluto impegnarmi di più».

Nonostante la fine del matrimonio, il rapporto con Vittoria e Luisa resta centrale nella sua vita. Il principe le segue nei loro percorsi, le sostiene nelle scelte e mantiene con entrambe un legame affettuoso e presente.

Vittoria vive una vita pubblica e internazionale, mentre Luisa preferisce la discrezione. Due strade diverse, ma unite da un padre che continua a considerarle “la parte migliore della mia storia”.