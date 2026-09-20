Chi era Aurora Tila: la storia della 13enne di Piacenza, la tragedia, la sentenza e il dolore della madre Morena

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Il 25 ottobre 2024 Piacenza si sveglia dentro un incubo che nessuno riesce a spiegare: Aurora Tila, una ragazzina di appena 13 anni, muore dopo essere precipitata dal settimo piano del palazzo in cui viveva. La città si ferma, la scuola si stringe attorno ai compagni, la comunità prova a dare un senso a un dolore che non trova parole. A distanza di tempo, la vicenda giudiziaria riapre la ferita: la Corte d’Appello riduce la pena al ragazzo responsabile della morte di Aurora, una decisione che scuote la famiglia e divide l’opinione pubblica.

A questo punto è inevitabile chiedersi: chi era Aurora? Cosa accadde quel giorno? E perché la sentenza ha generato una reazione così forte?

Chi era Aurora Tila: una vita semplice, piena di affetti e di sogni ancora da costruire

Aurora viveva a Piacenza, in un quartiere dove tutti la ricordano come una ragazzina gentile, vivace, con un sorriso che riusciva a illuminare le giornate. Frequentava la scuola media, amava stare con le amiche, si affezionava facilmente alle persone e viveva la sua quotidianità con quella spontaneità che appartiene solo ai tredicenni.

La sua vita era fatta di cose semplici: compiti, pomeriggi in compagnia, piccoli progetti che cominciano a prendere forma. Non era un personaggio pubblico, non cercava visibilità. Era una ragazza normale, una di quelle che si incrociano ogni giorno per strada. Forse proprio per questo la sua storia ha colpito così profondamente: perché riguarda una vita comune, spezzata troppo presto e in modo troppo violento.

La tragedia del 25 ottobre 2024: la caduta dal settimo piano e il silenzio di una città intera

La mattina del 25 ottobre 2024 Aurora precipita dal settimo piano del palazzo in cui viveva. I soccorsi arrivano subito, ma non riescono a salvarla. La notizia corre veloce e Piacenza si ritrova immersa in un dolore collettivo che non lascia spazio a parole. Le indagini chiariscono che Aurora non è caduta da sola: un ragazzo, minorenne, viene accusato di averla spinta durante una lite.

La vicenda giudiziaria parte immediatamente, con il massimo riserbo per proteggere la famiglia e la memoria della giovane. La scuola apre uno spazio di ascolto per compagni e insegnanti, mentre davanti al palazzo compaiono fiori, biglietti, peluche. La città si stringe attorno alla famiglia, consapevole che nessuna parola può colmare un vuoto così grande.

La sentenza della Corte d’Appello: lo sconto di pena e la rabbia della madre

Nel 2026 la Corte d’Appello di Bologna rivede la condanna del ragazzo coinvolto nella morte di Aurora. La pena scende da 17 a 15 anni. La decisione nasce dalla confessione del giovane durante il processo d’appello, quando ammette di aver spinto Aurora. I giudici tengono conto dell’ammissione di responsabilità, dell’età minorile e del percorso intrapreso durante la detenzione. La scelta, pur motivata sul piano giuridico, provoca una reazione immediata e durissima.

La madre di Aurora, Morena Corbellini, parla pubblicamente e non nasconde la sua rabbia. Per lei la riduzione della pena non rende giustizia alla memoria della figlia e non rappresenta un deterrente contro la violenza che colpisce i più giovani. La definisce una decisione incongrua, troppo leggera rispetto alla gravità di ciò che è accaduto.

La comunità si divide. C’è chi comprende la logica della giustizia minorile e chi invece percepisce lo sconto come un colpo inferto alla famiglia, un segnale sbagliato in un momento storico in cui la violenza giovanile preoccupa sempre di più. In mezzo a tutto questo, resta il nome di Aurora, che continua a vivere nei pensieri di chi l’ha conosciuta e di chi, anche solo per un attimo, ha incrociato la sua storia.