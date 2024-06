Temptation Island, una segnalazione incastra Lino Giuliano: “Ha mentito”

Lo scorso 27 giugno è stata trasmessa la prima puntata di Temptation Island condotta anche quest’anno da Filippo Bisciglia. Tra i protagonisti assoluti della prima puntata c’è stato sicuramente Lino Giuliano, il fidanzato di Alessia. Nel corso delle ultime, l’uomo è finito al centro di una segnalazione bomba che se fosse confermata avrebbe del clamoroso. Secondo un’indiscrezione giunta all’esperta di gossip Deianira Marzano, il fidanzato di Alessia Pascarella sarebbe un rider di una nota catena di fast food americana di Fuori Grotta e non un barbiere. Lino avrebbe mentito sulla sua professione alla redazione di Temptation Island.

Temptation Island: Lino Giuliano è già stato al centro di uno scandalo per delle foto

Ma i colpi di scena non sono finiti qui in quanto Lino Giuliano è finito al centro dello scandalo per un’altra segnalazione giunta ancora a Deianira Marzano. Fino a pochi giorni prima di partire a Temptation Island inviava messaggi ad un’altra ragazza. L’uomo infatti avrebbe mandato una foto dei suoi genitali alla ragazza senza nemmeno conoscerla. Nel frattempo, Lino è stato grande protagonista della prima puntata della trasmissione di Canale 5. L’uomo ha stuzzicato le single del villaggio tanto che Alessia è stata raggiunta da sette video all’interno del pinnettu. La reazione della napoletana non si è fatta attendere tanto da recarsi sulla spiaggia dove ha scritto con un pezzo di legno: “Str*nz Lino 2024.” Una coppia che riserverà altri clamorosi colpi di scena nel corso della seconda puntata.