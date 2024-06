Temptation Island, Lino Giuliano choc: “manda foto hot alle donne”, la segnalazione

Colpo di scena a Temptation Island iniziato ieri 27 giugno con il botto. Tra i protagonista della prima puntata c’è Lino Giuliano, il fidanzato di Alessia. Proprio quest’ultimo è finito al centro della bufera per aver inviato una foto senza veli nella sua chat di Facebook. Un’ utente ha fatto la segnalazione a Deianira Marzano che citava in questo modo: “Sono andata a controllare chi fosse questo Lino a Temptation Island. Cerco la chat su Facebook e mi ritrovo la sua proboscide in primo piano”. Ma non è finita qui perché Lino Giuliano avrebbe inviato la foto dei suoi genitali a questa ragazza senza nemmeno conoscerla.

La segnalazione su Lino Giuliano di Temptation Island indigna la rete

La segnalazione su Lino Giuliano ha fatto in breve tempo il giro della rete fino ad essere condivisa da un’ altra utente su X che si è detta indignata dal gesto del giovane. Su X infatti un’utente ha scritto le seguenti parole: “Uno che invia la foto del proprio ca..o a random per me è proprio un omuncolo schif..o”. L’utente inoltre ha detto che non è solo una mancanza di rispetto verso la fidanzata ma proprio nei confronti del genere femminile. La fan di Temptation Island ha concluso: “E’ violenza questa”. Insomma a meno di 24 ore dalla messa in onda della prima puntata del reality show, c’è già la prima polemica.