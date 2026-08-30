Temptation Island torna su Canale 5: ecco quando e perché

Seguici sul Canale WhatsApp!

Ricevi le notizie in tempo reale e arriva sempre per primo. SEGUICI ORA [esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Temptation Island è stato tra i programmi più visti di questa stagione estiva. Le puntate del docu-reality sono state viste da oltre 2 milioni di telespettatori con punte superiori al 24% di share. Un grande successo che ha portato i piani alti di Cologno Monzese a decidere di trasmettere due appuntamenti speciali del programma condotto come sempre da Filippo Bisciglia. Scendendo nei dettagli, venerdì 7 e 14 settembre dovrebbe essere trasmesso Temptation Island e poi.. e poi...sui teleschermi di Canale 5. I telespettatori potranno così scoprire cos’è accaduto alle coppie a distanza di alcuni mesi dalla fine del percorso all’interno del reality show. Ritorni di fiamma, addii e rivelazioni saranno al centro delle nuove puntate…

Filippo Bisciglia torna su Canale 5 con due appuntamenti speciali di Temptation Island

Filippo Bisciglia tornerà a settembre sui teleschermi di Canale 5 con due appuntamenti speciali di Temptation Island. Il conduttore ripercorrerà i percorsi dei protagonisti dell’ultima edizione del docu-reality facendo alcune rivelazioni inedite. A tal proposito, l’uomo ha rivelato il segreto della sua trasmissione che quest’estate ha siglato un incredibile successo dal punto di vista degli ascolti. Filippo Bisciglia ha dichiarato: “La forza del programma è l’immedesimazione: tutti ritrovano dinamiche viste nella vita reale. È un evento e mentre lo dico tocco ferro. Ascolto? Sono sempre stato uno a cui ci si confida, dai compagni di infanzia a mio nipote”.

Filippo Bisciglia a Temptation Island (Screen Witty Tv)