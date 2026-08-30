Be my sunshine, anticipazioni del 5 e 6 settembre: la verità su Hasan e la rissa che sconvolge l’isola

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La nuova soap estiva di Canale 5, Be my sunshine, entra nel vivo con due puntate ricche di emozioni, scontri e decisioni che cambieranno il destino dei protagonisti. Sabato 5 settembre e domenica 6 settembre, Haziran e Poyraz si preparano al matrimonio, ma l’isola viene travolta da tensioni familiari, segreti che riemergono e un ritorno inatteso che mette tutti in difficoltà. Cosa succede alla coppia? Perché Aliye si oppone alle nozze? E quale verità sconvolge Nehir?

Be my sunshine, anticipazioni del 5 settembre: la decisione di sposarsi e il rifiuto di Aliye

Haziran e Poyraz comunicano a Zeynep e Latif la loro decisione: vogliono sposarsi subito e trasferirsi a Istanbul dopo il matrimonio. La notizia dovrebbe restare segreta, ma Gorkem la diffonde in tutta l’isola, creando sconforto e tensione. Nel frattempo, Selma tenta di parlare con Nehir, ma la ragazza si nasconde in una camera dell’hotel e si sfoga con Okan, rifiutando ogni confronto.

Poyraz incontra Hasan e lo convince a trovare un accordo con Selma per il bene di Nehir. Intanto, Aliye porta Haziran a comprare il corredo e la ragazza coglie l’occasione per comunicarle il trasferimento a Istanbul. Ma proprio durante i preparativi della festa di fidanzamento, Aliye decide di rinunciare al rituale della richiesta della mano: ha scoperto che gli sposi vogliono lasciare l’isola senza dirle nulla. Un gesto che apre la strada a un conflitto familiare destinato a esplodere il giorno successivo.

Be my sunshine, anticipazioni del 6 settembre: la verità su Hasan e la rissa che sconvolge l’isola

Il rifiuto di Aliye provoca un terremoto nella casa di Haziran. Poyraz prova a convincere la nonna, ma senza successo. Nel frattempo, l’arrivo sull’isola di Hasan sconvolge Nehir: scopre che è suo padre e la verità scatena una reazione furiosa di Fatih, che lo affronta a muso duro. La discussione degenera in una rissa nel negozio di Fatih, tanto violenta da richiedere l’intervento della polizia. Nonostante il caos, Haziran e Poyraz continuano a preparare le nozze. Nehir organizza un incontro tra Selma, Hasan e Fatih per tentare di ricucire i rapporti. Alper mostra a Melisa la loro nuova casa e, insieme a Poyraz, le comunica che diventerà la nuova gestore del boutique hotel. Sadik lascia l’isola per cercare il cognato e convincerlo a fare pace con Suzan. Nehir, invece, rivela a Selma che vuole conoscere meglio Hasan e che partiranno insieme per Singapore. Dopo il matrimonio, Haziran e Poyraz lasciano l’isola e partono per Istanbul, pronti a iniziare una nuova vita.

Nozze, partenze e nuovi inizi: cosa cambia per i protagonisti di Be my sunshine

Le puntate del 5 e 6 settembre segnano un punto di svolta per tutti i personaggi. Haziran e Poyraz, nonostante le tensioni familiari, riescono a coronare il loro sogno e si preparano a una nuova vita lontano dall’isola. Nehir affronta finalmente la verità su suo padre e decide di intraprendere un viaggio che potrebbe cambiare il suo futuro.

Aliye resta ferma nella sua posizione, incapace di accettare la scelta dei ragazzi. E mentre l’isola prova a ritrovare un equilibrio dopo la rissa e le tensioni, nuove dinamiche si aprono per Alper, Melisa, Sadik e Suzan. Un weekend di emozioni, scelte difficili e nuovi inizi che preparano il terreno per i prossimi colpi di scena della dizi.