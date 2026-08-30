Il Paradiso delle signore, Enrico Oetiker rivela: “Ecco perché sono tornato nella soap di Rai 1”

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Il Paradiso delle signore farà ritorno lunedì 7 settembre sui teleschermi di Rai 1. La soap opera vedrà il ritorno di un personaggio amatissimo nel cast. Si tratta di Riccardo Guarnieri interpretato da Enrico Oetiker, che di recente ha rilasciato un’intervista all’Ansa. L’attore ha spiegato i motivi che l’hanno spinto a tornare nella soap opera a distanza di alcuni anni. Enrico Oetiker ha dichiarato le seguenti parole: “Avevo passato anni con la valigia in mano, senza fermarmi mai nello stesso posto per più di qualche giorno. Quando è arrivata la proposta di tornare, sentivo il bisogno di ritrovare un po’ di stabilità. Ho pensato che fosse il momento giusto”.

Enrico Oetiker parla del ritorno ne Il Paradiso delle signore

Enrico Oetiker ha spiegato che non è stato così semplice rimettere i panni di Riccardo Guarnieri nonostante lo avesse interpretato per diverso tempo ne Il Paradiso delle signore. L’uomo ha ammesso: “Forse avevo dimenticato quanto fosse complesso interpretare Riccardo. Non ho mai pensato che sarebbe stata una passeggiata, ma dopo due anni in cui avevo imparato a conoscerlo pensavo di avere ormai il personaggio più nelle mani. Invece ogni volta è una nuova immersione, un percorso che continua a sorprendermi, ma anche una grande responsabilità“. L’attore ha concluso, parlando del suo rapporto con Roberto Farnesi che nella soap opera interpretata suo padre Umberto. L’uomo ha detto di aver un bellissimo legame con il collega, definendolo una persona generosa e un professionista straordinario.

Il Paradiso delle Signore, negozio (Screen Raiplay)