Il Paradiso delle signore torna su Rai 1: un grave lutto sconvolge Milano

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Il Paradiso delle signore tornerà presto sui teleschermi di Rai 1 con una nuova stagione. Lunedì 7 settembre, la soap opera ambientate a Milano debutterà con nuove puntate per la gioia del pubblico italiano. Le anticipazioni rivelano che grande attenzione sarà focalizzata sui protagonisti, che dimostreranno di aver affrontato gioie e dolori nel corso dell’estate. Marcello farà ritorno a Milano ancora sofferente per la morte di Rosa. Quest’ultima perderà la vita a causa delle conseguenze di un’infezione ad un arto rimasto ferito durante la guerra del Vietnam dove lei era una reporter. Roberto e Matteo decideranno di organizzare una serata in ricordo della sfortuna venere de Il Paradiso delle signore. Marcello farà molta fatica a superare il grave lutto.

Il Paradiso delle signore anticipazioni dal 7 settembre: Milano piange la morte di Rosa

Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore in programma dal 7 settembre su Rai 1 rivelano che Milano sarà sconvolta dalla morte di Rosa. L’evento organizzato per ricordare la defunta giornalista coinciderà anche con un nuovo inizio. Elisa Croce farà il suo arrivo in città come capo-commessa del grande magazzino. La donna inizierà ad imporre il proprio stile severo mentre lo staff si metterà alla ricerca di nuovo personale, mostrando alcune lacune nell’organizzazione. Inoltre ci sarà curiosità per un misterioso spazio ricavato in galleria che dovrà ospitare una nuova attività ancora ignota. Infine Odile si metterà in contatto con Jacopo Corsi per farlo entrare nella Galleria Milano Moda come stilista.

Rosa de Il Paradiso delle Signore (Screen Raiplay)