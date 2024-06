Temptation Island, svelata la seconda coppia: lui “E’ un attore da Oscar”

Ieri 4 giugno è stata svelata la seconda coppia che prenderà parte alla nuova stagione di Temptation Island. Dopo aver conosciuto la prima coppia formata da Matteo e Siria, ecco che Mediaset ha deciso di trasmettere in anteprima il video di presentazione di altri due concorrenti. Si tratta di Jenny Guardiano e Tonny Renda. La coppia sta insieme da cinque anni tra alti e bassi. La donna ha deciso di partecipare a Temptation Island perché il compagno non le consente di vivere la sua vita. In merito a ciò, Jenny ha dichiarato nel video di presentazione di avere 26 anni e di vivere a Catania insieme a Tony: “Lui fa il DJ, è sempre in giro, sempre circondato da ragazze. Quando ci siamo conosciuti, 3 ragazze avevano le sue chiavi di casa. In una chat, lui ha scritto “che bel cul*tto””

Temptation Island, annunciata la seconda coppia formata da Jenny e Tonny

E’ stata annunciata la seconda coppia di Temptation Island che parteciperà alla nuova edizione del reality show dei sentimenti condotta da Filippo Bisciglia sui teleschermi di Canale 5. Dopo le parole di Jenny, a prendere parola è stato il suo compagno che ha provato a descrivere il suo comportamento. L’uomo infatti ha dichiarato: “così mi fai sembrare un mostro, io ero una persona buona ai tempi. Mi avevano hackerato il profilo”. Parole che non hanno convinto la ragazza, che ha accusato il suo compagno di essere un attore da Oscar. Una coppia che siamo sicuri darà spettacolo come quella dello scorso anno composta da Mirko e Perla che hanno ottenuto così tanta visibilità da partecipare al Grande Fratello.