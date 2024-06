Temptation Island, annunciata la prima coppia: lei ha perso 85 kg

E’ già tempo di Temptation Island. Ieri 3 giugno Canale 5 ha trasmesso il primo promo della nuova edizione del reality show ambientato in Sardegna. Nel video c’è stata la presentazione della prima coppia che parteciperà al programma condotto da Filippo Bisciglia in prima serata sui teleschermi di Canale 5. Si tratta di Siria Pingo e Matteo Vitali. Lei è una ragazza di 22 anni impiegata amministrativa di Gela ma residente a Massa Carrara. La giovane ha rivelato di stare con Matteo dal 30 dicembre 2017. La donna ha confessato di aver contattato la redazione per prendere parte a Temptation Island per capire come il suo ragazzo ha vissuto il suo grande cambiamento fisico. Siria ha dichiarato: “Fino a due anni fa pesavo 130 kg, ho perso 85 kg. Ho una voglia matta di divertirmi e di far vedere quello che sono oggi“

Siria e Matteo sono la prima coppia di Temptation Island

Siria Pingo e Matteo Vitali sono la prima coppia di Temptation Island in programma giugno sui teleschermi di Canale 5. La partecipazione ha colto di sorpresa l’uomo, il quale ha affermato di essere rimasto stupito quando ha scoperto che Siria aveva contatto la redazione del programma. Matteo ha spiegato con le seguenti parole:”Nel nostro rapporto va tutto bene.” L’annuncio della prima coppia ha scatenato le prime polemiche sui social dove sono stati messi alla luce alcuni dettagli sulla coppia. A quanto pare, le cose tra i due ragazzi andavano male già da diverso tempo dopo che sono stati ripescati alcuni post sul profilo Instagram di Siria.