Samurai Jay a Deliceto
Samurai Jay a Deliceto
Giovanissimo cantautore napoletano, Gennaro Amatore è l’artista di #tendenza della scena urban italiana: voce inconfondibile e #tormentoni che sono una vera “Ossesione”.
Esploso definitivamente con il Festival di Sanremo 2026, Samurai Jay arriva a Deliceto con numeri da #capogiro: oltre 25 milioni di streaming e un album, “Amatore”, zeppo di #successi che hanno scalato i vertici delle classifiche: “Halo”, “Flamenco Paranoia”, “Malatia”, “Adrenalina”, “Malasuerte”, “Prigione”, “Carnale”, “La legge del Karma”.
Accanto a lui sul palco ci sarà il #talento puro di Vito Salamanca. Un sodalizio artistico che darà vita ad un’esibizione #live esplosiva!
Quando: 22 Settembre 2026
Dove: Piazzale Belvedere, Deliceto (FG)
Inizio live: Ore 22:30
Un’esclusiva della Montecristo Eventi e del grande Maurizio Gerardo Giannetta!
Vi aspettiamo a Deliceto!
Non mancate!