Seguici sul Canale WhatsApp!

Ricevi le notizie in tempo reale e arriva sempre per primo. SEGUICI ORA [esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Samurai Jay a Deliceto

Giovanissimo cantautore napoletano, Gennaro Amatore è l’artista di #tendenza della scena urban italiana: voce inconfondibile e #tormentoni che sono una vera “Ossesione”.

Esploso definitivamente con il Festival di Sanremo 2026, Samurai Jay arriva a Deliceto con numeri da #capogiro: oltre 25 milioni di streaming e un album, “Amatore”, zeppo di #successi che hanno scalato i vertici delle classifiche: “Halo”, “Flamenco Paranoia”, “Malatia”, “Adrenalina”, “Malasuerte”, “Prigione”, “Carnale”, “La legge del Karma”.

Accanto a lui sul palco ci sarà il #talento puro di Vito Salamanca. Un sodalizio artistico che darà vita ad un’esibizione #live esplosiva!

Quando: 22 Settembre 2026

Dove: Piazzale Belvedere, Deliceto (FG)

Inizio live: Ore 22:30

Un’esclusiva della Montecristo Eventi e del grande Maurizio Gerardo Giannetta!

Vi aspettiamo a Deliceto!

Non mancate!