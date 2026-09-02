Sonia Lorenzini derubata a Bilbao: “La gente fa schifo”

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Sonia Lorenzini sta vivendo un viaggio in van attraverso l’Europa insieme ad alcune amiche, ma la tappa a Bilbao si è trasformata in una brutta disavventura che ha lasciato nell’ex tronista di Uomini e Donne rabbia e amarezza.

Dopo aver trascorso alcune ore fuori dal mezzo, infatti, il gruppo è tornato al van trovandolo aperto e completamente rovistato, con gli effetti personali spostati e diversi oggetti portati via da chi si era introdotto all’interno.

La Lorenzini ha raccontato quanto accaduto attraverso i social, mostrando ai suoi follower le condizioni in cui aveva trovato il mezzo e spiegando soprattutto la sensazione di disagio provata davanti a quella scena.



Tra gli oggetti sottratti ci sarebbero una batteria e alcune cuffie, ma per Sonia il valore economico della refurtiva è decisamente secondario rispetto alla sensazione di violazione provocata dall’ingresso dei ladri nel loro spazio privato.

Durante un viaggio di questo tipo, infatti, il van diventa inevitabilmente una piccola casa itinerante e ritrovarlo rovistato significa avere la percezione che qualcuno abbia invaso uno spazio diventato particolarmente personale.

È proprio questo aspetto ad aver colpito maggiormente l’ex protagonista del programma di Maria De Filippi, che non ha nascosto la propria indignazione e ha affidato ai social uno sfogo particolarmente duro nei confronti dei responsabili.

Il furto durante il viaggio in Van

La disavventura è avvenuta a Bilbao, durante una delle tappe del viaggio che Sonia Lorenzini sta affrontando in van. Il gruppo aveva lasciato il mezzo per trascorrere alcune ore in città e, al momento del rientro, ha scoperto che qualcuno era riuscito a entrare.

La scena che si sono trovate davanti non è stata delle migliori: il Van era stato rovistato e gli oggetti personali erano stati spostati. I ladri hanno portato via alcune cose, tra cui una batteria e delle cuffie.

Sonia ha scelto di raccontare immediatamente l’accaduto ai suoi follower, mostrando anche il disordine lasciato all’interno del mezzo. Più che per il valore degli oggetti persi, però, la sua reazione è stata dettata dalla sensazione di essere stata privata, seppur temporaneamente, della sicurezza del proprio spazio.

Lo sfogo di Sonia: “La gente fa schifo”

Di fronte a quanto accaduto, la Lorenzini non è riuscita a nascondere la propria rabbia. “La gente fa schifo”, è stato uno dei commenti più duri pronunciati dall’ex tronista nel raccontare la vicenda.

Sonia ha parlato soprattutto della sensazione provata dopo aver scoperto il furto, definendola particolarmente brutta. Il problema, quindi, non sarebbe soltanto ciò che è stato sottratto, ma il gesto in sé e la consapevolezza che qualcuno abbia frugato tra i suoi effetti personali.

Una reazione comprensibile per chi si trova a vivere per giorni all’interno dello stesso mezzo, trasformandolo di fatto nella propria abitazione durante il viaggio.

La denuncia alla polizia

Dopo aver scoperto il furto, Sonia e le sue amiche hanno denunciato l’accaduto alla polizia. Un passaggio necessario per formalizzare quanto successo e cercare di affrontare nel modo più corretto possibile la situazione.

Nonostante la brutta esperienza, tuttavia, la Lorenzini non sembra intenzionata a interrompere il viaggio. La tappa di Bilbao resterà inevitabilmente associata a un episodio spiacevole, ma l’ex tronista ha scelto di guardare oltre e continuare l’avventura on the road.

Gli oggetti possono essere sostituiti, mentre il viaggio e i momenti condivisi con le amiche restano. Ed è proprio su questi ultimi che Sonia ha deciso di concentrarsi dopo la disavventura.

Fonte: Facebook

FONTI:

Il Sussidiario

Isa e Chia