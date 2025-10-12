Temptation Island, Lucia torna con Rosario? Il post nostalgico

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Temptation Island torna a fare da cornice all’amore tra Lucia Ilardo e Rosario. Dopo mesi di gelo e dichiarazioni di distanza, arriva uno stimolante indizio che potrebbe cambiare le carte in tavola: un post social che profuma di nostalgia e di possibilità. Lucia ha ripubblicato un video complice del passato accompagnato da una didascalia emo­zionante: “Mi manchi come l’aria”. Un messaggio che non è passato inosservato tra i follower e ha riacceso la curiosità sul futuro della coppia.

Le ultime storie instagram

Le stories recentemente condivise mostrano invece Rosario a Milano, impegnato in un progetto lavorativo di cui parlava da tempo. L’uscita di scena dal trono di Uomini e Donne, accompagnata dall’annuncio di Lucia di voler prendere le distanze dall’ex fidanzato, sembrava archiviata una volta per tutte. Tuttavia, quel post sembra aver riaperto una porta.

Al momento non è chiaro se si possa parlare davvero di una riconciliazione o se si tratti solo una slide nostalgica. Il pubblico resta in attesa di segnali concreti. Il futuro di Lucia e Rosario, dunque, resta incerto: potrebbe esserci spazio per un nuovo capitolo insieme o per una chiusura definitiva? La prossima mossa potrebbe essere decisiva.