Helena Prestes e Javier Martinez raggianti ad un evento a Milano: “Grande annuncio in arrivo”

Helena Prestes e Javier Martinez continuano a far sognare gli italiani. La coppia ha ottenuto un notevole successo da quando ha partecipato alla scorsa edizione del Grande fratello dove sono arrivati alla fasi conclusive. Gli Helevier così si fanno chiamare dai fans sono tornati al centro dell’attenzione in queste ultime ore. La modella brasiliana e lo schiacciatore argentino del Terni volley academy hanno preso parte alla festa per festeggiare i 30 anni del settimanale Chi avvenuta al teatro Manzoni di Milano. Javier Martinez ed Helena Prestes hanno incantato indossano entrambi un completo nero che ha messo in luce la loro figura slanciata. In questo frangente, la coppia ha avuto modo di rilasciare alcune dichiarazioni ai giornalisti del Chi. In un video postato dal profilo Tiktok del settimanale si vede l’ex gieffino ringraziare per l’invito mentre la compagna dichiarare: “vi aspetto numerosi per il post che faremo.”

Helena Prestes e Javier Martinez hanno un grande annuncio da fare: fan curiosi

Gli Helevier hanno partecipato alla festa di Chi avvenuta a Milano. In questo frangente, i giornalisti del settimanale hanno fatto sapere su Helena Prestes e Jabvier Martinez: “ci hanno rivelato un segreto.. presto faranno un grande annuncio.” Neanche a dirlo, la novità ha scatenato la reazione da parte dei loro sostenitori che stanno morendo dalla curiosità di conoscere i nuovi progetti degli Helevier. Nel frattempo, i due ex gieffini hanno avuto modo di partecipare all’evento insieme ad importanti volti dello spettacolo italiano come Amadeus, Alfonso Signorini, Gerry Scotti in grande spolvero con La ruota della fortuna, Valeria Marini, Eva Grimaldi ma anche Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi che è stata appena annunciata come inviata della nuova edizione di Pechino Express.