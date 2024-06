Temptation Island cambia programmazione: la mossa intelligente di Maria De Filippi contro gli Europei

Temptation Island inizierà a cavallo della competizione calcistica in svolgimento in Germania valida per gli Europei 2024. Per questo motivo, Mediaset ha deciso di arginare il calo di ascolti, tanto da effettuare un cambio di programmazione. Ci sarà quindi una staffetta tra gli Europei e Temptation Island che dovrebbe permettere ai telespettatori di godere di entrambe le trasmissioni. In dettaglio, Maria De Filippi sarebbe l’artefice del piano contro la Rai. La conduttrice ha deciso di spostare il giorno di messa in onda del reality show dei sentimenti per tentare un colpaccio in termini di ascolti. Su Canale 5, il programma condotto da Filippo Bisciglia andrà in onda di giovedì 27 giugno, che è appunto il primo giorno di pausa degli Europei.

Temptation Island, Maria De Filippi e il piano per evitare lo scontro con gli Europei

Maria De Filippi ha studiato un piano per evitare lo scontro tra Temptation Island e gli Europei di calcio in programma a giugno su Rai 1. Il reality show dei sentimenti si alternerà alla competizione calcistica a precisione svizzera. La seconda puntata andrà in onda giovedì 4 luglio tra gli ottavi di finale in programma dal 29 giugno al 2 luglio. La terza puntata invece andrà in onda di giovedì 11 luglio appena dopo i quarto di finale degli Europei. Una volta terminata la competizione calcistica, il programma condotto da Filippo Bisciglia potrebbe andare in onda con un doppio appuntamento finale in prima serata a luglio. Una programmazione intelligente ideata in corsa per dribblare la Rai.