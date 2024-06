Temptation Island anticipazioni: problemi per Filippo Bisciglia, partenza rimandata

Ci sarebbero già alcuni problemi per questa nuova edizione di Temptation Island, il reality show dei sentimenti condotto come ogni anno da Filippo Bisciglia sui teleschermi di Canale 5. Questa nuova edizione sarebbe già partita con il piede sbagliato. Le anticipazioni di Temptation Island riportate da Lorenzo Pugnaloni annunciano che le riprese non sarebbero ancora iniziate al resort in terra sarda. Per questo motivo, la messa in onda delle nuove puntate dovrebbe slittare di qualche giorno. Infatti, non è certo se la prima puntata del reality show debutterà giovedì 20 giugno oppure il 27 giugno in prima serata sui teleschermi di Canale 5. Fatto sta che c’è già grande attese di sapere cosa succederà.

Temptation Island anticipazioni: Jenny e Tony stanno già facendo discutere

Le anticipazioni di Temptation Island rivelano che una coppia starebbe già facendo discutere. Si tratta di Jenny e Tony, la seconda coppia annunciata per partecipare al reality show. Secondo alcune indiscrezioni i due si erano già lasciati mentre alcune persone avevano rivelato che molte cose dette sul conto del ragazzo non erano vere. Nel video di presentazione, la donna aveva accusato il compagno di aver fatto degli apprezzamenti ad un altra donna in alcuni messaggi. Un’accusa che era stata smentita da Tony, il quale aveva rivelato che gli era stato hackerato il telefono. Parole che tuttavia non erano state credute minimamente dalla donna, che l’aveva accusato di essere un attore da Oscar.