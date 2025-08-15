Temptation Island, bufera su Marco Raffaelli e Valerio Ciaffaroni

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Marco Raffaelli e Valerio Ciaffaroni, volti noti della tredicesima edizione di Temptation Island, tornano a far parlare di sé anche dopo la conclusione del reality. A poche settimane dalla messa in onda dell’ultima puntata, i due romani si ritrovano al centro di critiche e polemiche, accusati di atteggiamenti e dichiarazioni che non avrebbero incontrato il favore del pubblico. Scopriamo cosa sarebbe successo.

Marco e Valerio nella bufera dopo Temptation Island

La tredicesima edizione di Temptation Island ha registrato ascolti da record, diventando la più seguita di sempre. L’ultima puntata, andata in onda giovedì 31 luglio 2025, ha conquistato ben 4 milioni e 700mila telespettatori, rivelando il destino delle sette coppie in gioco: Sarah e Valerio, Denise e Marco, Maria Concetta e Angelo, Rosario e Lucia hanno scelto di separarsi, mentre Antonio e Valentina, Sonia B. e Simone, Alessio e Sonia M. hanno deciso di proseguire insieme. Tra i protagonisti di quest’anno, però, due nomi sono finiti al centro di una vera bufera social: Marco Raffaelli e Valerio Ciaffaroni. Stando alle segnalazioni raccolte dal blogger Lorenzo Pugnaloni, i due sarebbero stati avvistati in noti locali come Praja e Vega Club, dove avrebbero rifiutato di concedere foto e interazioni ai fan. Le testimonianze, diventate virali in poche ore, hanno acceso le polemiche e alimentato il malcontento di parte del pubblico. Dopo le segnalazioni e le critiche, le reazioni dei due ex protagonisti sono state differenti. Valerio ha scelto la via del silenzio, evitando di commentare e di alimentare ulteriormente le polemiche. Marco, invece, ha deciso di parlare e chiarire la propria posizione, inviando un messaggio a CasaLollo per spiegare la sua versione dei fatti. L’ex compagno di Denise Rossi ha affermato che le cose non siano andate realmente come raccontate, precisando di non essere mai stato restìo a un saluto o a una foto con qualcuno: “Non mi sono mai, e sottolineo mai, permesso di dire di no a una foto richiesta da chiunque abbia dedicato un solo momento del proprio tempo per considerarmi. Sono e sarò sempre una persona umile, che apprezza profondamente l’affetto che riceve. Veder felici le persone grazie a un mio gesto è per me una gioia profonda […] La mia porta e il mio cuore sono sempre aperti”. Nel frattempo, i rumor su Valerio Ciaffaroni non accennano a diminuire, e non solo per la vicenda delle foto negate ai fan. Restano infatti poco chiari i rapporti tra lui, Sarah Esposito e l’ex tentatrice Arianna Mercuri dopo la fine di Temptation Island. Quel che sembra certo è che il romano sarebbe ancora in contatto con la ragazza che lo aveva conquistato nel villaggio delle fidanzate, ma durante una vacanza a Gallipoli avrebbe già trovato una nuova fiamma. Facendo un passo indietro, alcune segnalazioni raccontano di un presunto incontro tra Ciaffaroni e Sarah Esposito. Tuttavia, indiscrezioni recenti vedrebbero Arianna Mercuri essere stata in un noto locale di Roma in compagnia di un misterioso ragazzo. Questo alimenta i sospetti che la frequentazione con Valerio possa essere già giunta al capolinea. A confermare l’ipotesi ci sarebbe lo stesso Lorenzo Pugnaloni, secondo cui l’ex protagonista del reality sarebbe stato avvistato a Gallipoli con un’altra donna, la cui identità resta, per ora, avvolta nel mistero.

Sarah Esposito e Valeria Ciaffaroni (Fonte: Isa e Chia)











