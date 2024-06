Temptation Island anticipazioni: tra le tentatrici una lashmaker e una ballerina professionista

Giovedì 27 giugno andrà in onda sui teleschermi di Canale 5 la prima puntata della nuova edizione di Temptation Island dove si attendono numerosi colpi di scena che terranno alta l’opinione pubblica. Pochi minuti, il portale TvBlog ha svelato i nomi delle tentatrici che faranno parte della nuova edizione del reality show condotto da Filippo Bisciglia. Le anticipazioni di Temptation Island rivelano che tra le tentatrici ci sarà Gaia: la 23enne, vive a Milano sebbene sia originaria di Pescara. La donna è laureata in ingegneria gestionale: ama andare in palestra e in moto, gli animali e suonare la chitarra. Siriana, invece, ha 24 anni viene da Rieti dove gestisce tre case di riposo di sua proprietà: ama il pilates e l’equitazione. Sofia è una 27enne nata in Uruguay ma vive a Perugia dall’età di 5 anni: ama il disegno, la pittura e giocare a basket.

Temptation Island anticipazioni: svelate tutte le tentatrici di questa edizione

Le anticipazioni di Temptation Island riguardanti le tentatrici che vedremo nella nuova edizione rivelano che ci sarà Mara di 28 anni: da circa un mese ha aperto una sua accademia di lashmaker. E’ molto legata alla famiglia ed al suo cagnolino di 4 anni. Nicole, invece, ha 25 anni: vive e studia a Milano: ama la nonna con la quale vive e le piace giocare a tennis. Noemi ha 21 anni e viene da Napoli: è una ballerina professionista e modella. Teresa, invece, ha 32 anni: è cresciuta tra Verona e Sassuolo, dove vive con il padre. Jennifer, 22 anni, proviene da Cosenza: sta prendendo il tesserino per diventare giornalista. Melania, invece, ha 23 anni è vive a Padova: è una studentessa di mediazione linguistica mentre Chiara è un’estetista di 25 anni proveniente da Pordenone. Marika, ha 31 anni e viene da Roma dove gestisce alcune pescherie di famiglia. Infine ci sarà Marta 33 anni di Lucca, laureata in design: al momento gestisce un ristorante.