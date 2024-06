Temptation island, Filippo Bisciglia compie gli anni e annuncia: “Sarà una settimana speciale”

Filippo Bisciglia sarà il grande protagonista di questa stagione televisiva estiva. Il conduttore ha fatto parlare in queste ore per un post che ha condiviso sui social. L’uomo infatti ha compiuto gli anni, tanto da pubblicare un suo selfie. Il conduttore ha corredato il post con una didascalia che ha fatto sognare i suoi fan. Filippo Bisciglia infatti ha scritto le seguenti parole: “Oggi è il giorno del mio compleanno e l’inizio di una nuova settimana. Io l’ho iniziata così, con un bel carroattrezzi. Ma sarà una settimana speciale. Tra 3 giorni ripartirà il nostro Temptation Island”. L’uomo ci ha tenuto ad avvisare i suoi fan che tra poco andrà in televisione la nuova edizione del suo programma tanto da essere molto felice.

Filippo Bisciglia annuncia la partenza di Temptation Island

Un compleanno leggermente amaro per Filippo Bisciglia, colpito da una disavventura che ha preso lo stesso con il buon uomo. L’uomo ha pubblicato le foto della sua macchina appena caricata da un carroattrezzi. Nonostante la disavventura, il conduttore non ha perso l’ironia per parlare del suo ritorno in televisione con la nuova edizione di Temptation Island. Giovedì 27 giugno, infatti, andrà in onda il reality show dei sentimenti dove 7 coppie metteranno in gioco il proprio amore. Sono previsti colpi di scena già dalle prime battute del programma. Infatti, è attesa una squalifica di una coppia per aver infranto il regolamento. Una decisione che siamo sicuri farà molto discutere gli italiani.