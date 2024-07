Temptation Island anticipazioni: “Ci sono stati molti tradimenti”, la segnalazione

Temptation Island è appena tornato sui teleschermi di Canale 5 con la nuova puntata dove sono attesi diversi colpi di scena che terranno alta l’attenzione del pubblico italiano. In queste ore, Amedeo Venza ha riportato un messaggio ricevuto da una ragazza che lavora dove viene girato attualmente il reality show condotto da Filippo Bisciglia. Secondo la segnalazione riportata dall’esperto di gossip, la registrazione delle puntate di Temptation Island sarebbero terminate da un po’. A tal proposito, la donna avrebbe rivelato: “Dicono che stanno registrando le puntate ma ho la conferma che non è così. C’erano gli assistenti di produzione e i tecnici che stavano finendo di smontare i villaggi.” La segnalazione ha rivelato che nel villaggio dei fidanzati i tecnici avevano già finito di togliere le recensioni a differenza di quello delle ragazze.

Temptation Island, un tenico rivela che ci sono stati molti tradimenti

La segnalazione riportata da Amedeo Venza si è arricchita di un importante dettaglio. Secondo la persona presente alle riprese ci sarebbero stati diversi tradimenti in questa stagione di Temptation Island, tanto da ammettere: “Un tecnico ci ha detto che ci sono stati molti tradimenti ed è tutto vero quello che si vede.” Nel frattempo, le coppie sono in attesa di poter tornare ad usare i social liberamente: questo avverrà solo alla conclusione del viaggio di sentimenti che continuerà con la seconda puntata prevista il 4 luglio sui teleschermi di Canale 5. Nel promo si vede Filippo Bisciglia recarsi nel villaggio delle fidanzate per chiedere: “Uno dei vostri fidanzati ha chiesto un falò anticipato”.