Temptation Island, Alessandra lascia Rosario: le nuove rivelazioni

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Alessandra Ciociola e Rosario Monetti si sono lasciati definitivamente dopo il nuovo tentativo di ricostruire la loro relazione.

La conferma è arrivata dalla protagonista di Temptation Island 2026, ospite di Silvia Toffanin a Verissimo sabato 26 settembre.

A provocare la nuova crisi sono state alcune conversazioni tra Rosario e Noemi De Vincentis, finite successivamente nelle mani di Alessandra. La stessa Ciociola ha precisato che nelle chat non ci sarebbe stato nulla di esplicitamente compromettente, ma tra i due avrebbe percepito una confidenza per lei inaccettabile. Alessandra ha così deciso di interrompere nuovamente il rapporto, assicurando che questa volta la scelta è definitiva.

Una posizione maturata nonostante il recente ritorno di fiamma mostrato nello speciale Temptation Island E poi… E poi…. Rosario ha però rotto il silenzio con un videomessaggio, fornendo una versione differente di quanto accaduto tra loro. Monetti ha confermato le conversazioni con Noemi, ma ha sottolineato di non averla mai incontrata personalmente. Nel frattempo anche la De Vincentis ha raccontato la propria versione, sostenendo che Rosario avrebbe continuato a scriverle anche quando era tornato con Alessandra. Il nuovo capitolo della vicenda sembra quindi aver chiuso definitivamente una delle relazioni più discusse dell’ultima edizione di Temptation Island.

Alessandra e Rosario, cosa è successo dopo Temptation Island

Sembrava che tra Alessandra Ciociola e Rosario Monetti potesse finalmente ricominciare tutto. Nello speciale dedicato alle coppie dopo la fine del programma, Rosario aveva raggiunto Alessandra con un mazzo di rose e i due avevano deciso di concedersi un’altra possibilità.

Il riavvicinamento, però, è durato molto poco. Ospite a Verissimo, Alessandra ha spiegato di aver inizialmente notato un cambiamento positivo nell’atteggiamento del compagno, che avrebbe cominciato a dedicarle quelle attenzioni che lei chiedeva da tempo. Poi sono arrivate nuove segnalazioni e, soprattutto, le chat tra Rosario e Noemi De Vincentis.

Alessandra ha potuto leggere direttamente le conversazioni e ha ammesso che non contenevano elementi apertamente compromettenti. A infastidirla sarebbe stata soprattutto la confidenza raggiunta dai due, che sarebbero passati dai messaggi su Instagram a quelli su WhatsApp. Secondo quanto raccontato dalla ragazza, inoltre, Noemi avrebbe proposto più volte a Rosario di incontrarsi. Alessandra ha dichiarato di non credere che l’incontro sia realmente avvenuto, anche perché sarebbe stata la stessa Noemi a confermarle che i due non si sono mai visti. Per Alessandra, tuttavia, questo particolare non cambia la sostanza della vicenda.

Dopo quanto accaduto durante il loro percorso sentimentale, si aspettava infatti di poter ricostruire il rapporto senza altre ombre. La presenza di una nuova ragazza e il tono confidenziale dei messaggi hanno invece compromesso nuovamente la fiducia. «Per me quei messaggi sono già un tradimento», ha spiegato Alessandra nello studio di Verissimo, annunciando la volontà di prendere definitivamente le distanze dall’ex compagno. La 26enne non ha comunque cancellato l’importanza che Rosario ha avuto nella sua vita. Ha ammesso di essere stata profondamente innamorata di lui e di averlo considerato la persona con cui avrebbe voluto costruire una famiglia.

Oggi, però, la situazione sarebbe cambiata. Alessandra sostiene di non essere più innamorata come un tempo e soprattutto di voler recuperare la propria serenità, anche senza avere qualcuno accanto. Rosario Monetti ha invece raccontato una versione parzialmente differente. Nel videomessaggio trasmesso a Verissimo, l’ex protagonista di Temptation Island ha confermato l’esistenza della chat con Noemi, ribadendo però di non aver mai incontrato la ragazza. Rosario ritiene inoltre che quella vicenda sia diventata per Alessandra lo spunto per mettere definitivamente fine alla loro relazione. Una lettura che evidenzia quanto i due continuino ad attribuire un peso differente agli stessi messaggi. A rendere ancora più intricata la storia sono però le dichiarazioni rilasciate nelle ultime ore dalla stessa Noemi De Vincentis.

Intervistata da Fanpage.it, Noemi ha raccontato di aver conosciuto Rosario su Instagram il 7 agosto, quando lui e Alessandra erano separati. Secondo la sua ricostruzione, tra loro sarebbe poi proseguito uno scambio frequente di messaggi e Rosario avrebbe manifestato più volte il desiderio di incontrarla. Il particolare destinato a far discutere riguarda soprattutto quanto sarebbe accaduto successivamente.

Noemi sostiene infatti che i contatti sarebbero proseguiti anche il 14 settembre, quando in televisione veniva mostrato il ritorno di fiamma tra Rosario e Alessandra. Secondo la sua versione, Monetti avrebbe continuato a conversare normalmente con lei durante e dopo la messa in onda dello speciale. Noemi ha inoltre raccontato di essere stata successivamente contattata direttamente da Alessandra, alla quale avrebbe mostrato le conversazioni per permetterle di ricostruire quanto accaduto. Rosario, secondo quanto riferito da Noemi, avrebbe invece sostenuto che i contatti fossero collegati anche a questioni lavorative. Su quest’ultimo punto le versioni restano dunque differenti: Noemi sostiene che il rapporto non fosse nato per motivi professionali, mentre Rosario ha negato che tra loro ci sia stato un incontro.

Un dato, invece, appare condiviso dai protagonisti: Rosario e Noemi non si sarebbero mai incontrati personalmente. Ciò che cambia radicalmente è l’interpretazione delle conversazioni intercorse tra loro. Per Alessandra quei messaggi sono stati sufficienti a spezzare nuovamente la fiducia e a convincerla che continuare la relazione non avrebbe avuto senso. Per Rosario, invece, non sarebbe accaduto nulla tale da giustificare le accuse nei suoi confronti. Dopo separazioni, confronti e un ultimo ritorno di fiamma, la storia nata prima di Temptation Island sembra quindi essere arrivata davvero alla conclusione. Alessandra, almeno per il momento, non lascia spazio a nuovi ripensamenti: la sua priorità dichiarata è ritrovare serenità e felicità da sola.

Fonte: Facebook