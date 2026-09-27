Sport Manfredonia
Serie D, girone H: la quinta giornata live
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Serie D, girone H: la quinta giornata live
Quinta giornata A 27/09/2026
Bisceglie – Ischia 0-0
Ebolitana – Melfi 0-0
Turris – F. Andria 0-0
Francavilla – Brindisi 0-0
Nardò – Martina 0-0
Nocerina – Palmese 0-0
Real Aversa – Gravina 0-0
Real Forio – Manfredonia 0-0
Virtus Francavilla – Gladiator 0-0
Classifica
Virtus Francavilla 13
Bisceglie 10
Gravina 9
Turris 9
Real Aversa 8
Real Forio 8
Nocerina 8
Martina 7
Gladiator 7
Manfredonia 6
Palmese 5
Melfi 5
Ebolitana 5
Nardò 4
Francavilla 4
Brindisi 4
Ischia 2
Fidelis Andria 2
Sesta giornata A 04/10/2026
Brindisi – Real Aversa
F. Andria-Real Forio
Gladiator – Turris
Gravina – Virtus Francavilla
Ischia – Ebolitana
Manfredonia – Bisceglie
Martina – Francavilla
Melfi – Nocerina
Palmese – Nardò