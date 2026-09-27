Orietta Berti, chi è la nuora Lia Chiari moglie di Otis: età, lavoro e vita privata della mamma di Olivia e Ottavia

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Nella vita di Orietta Berti, oltre alla musica e alla televisione, c’è un capitolo familiare che negli ultimi anni ha conquistato l’attenzione del pubblico: quello che riguarda la nuora Lia Chiari, moglie del figlio Otis Paterlini e madre delle piccole Olivia e Ottavia.

Una donna riservata, lontana dai riflettori, che ha saputo costruire con Otis un legame solido e discreto, culminato nel matrimonio celebrato nel giugno 2026 in provincia di Parma. A questo punto è inevitabile chiedersi: chi è davvero Lia Chiari? quale rapporto la lega a Otis e alla famiglia Berti? e come vivono oggi le nipotine di Orietta, Olivia e Ottavia?

Chi è Lia Chiari: origini, lavoro e una vita lontana dai riflettori

Lia Chiari è un’assistente sociale, professione che svolge con dedizione e sensibilità. È originaria di Capriolo, un comune in provincia di Brescia, dove ha trascorso gli anni della giovinezza prima di costruire la sua vita accanto a Otis Paterlini.

La sua figura è sempre stata caratterizzata da una grande discrezione: non ama la ribalta, non cerca visibilità, e ha scelto di mantenere un profilo basso anche dopo essere diventata la nuora di una delle artiste più amate d’Italia, Orietta Berti.

Lia e Otis convivono da oltre sette anni a Montecchio, dove hanno costruito una quotidianità semplice, familiare, lontana dal clamore mediatico. Un amore silenzioso, fatto di gesti concreti, che ha trovato la sua consacrazione nel matrimonio celebrato nel 2026.

Il matrimonio con Otis Paterlini: una cerimonia emozionante e due piccole protagoniste

Il matrimonio tra Otis Paterlini e Lia Chiari è stato uno dei momenti più emozionanti dell’anno per la famiglia Berti. La cerimonia, organizzata in provincia di Parma, è stata documentata anche dall’account Instagram di Verissimo, mostrando una giornata ricca di affetto e partecipazione.

Otis, 46 anni, è il secondogenito di Orietta Berti e del marito Osvaldo Paterlini. Laureato in Scienze della Comunicazione, è oggi il manager della madre e suo collaboratore più stretto. In passato ha giocato a basket a livello semiprofessionistico, prima di dedicarsi completamente alla gestione della carriera artistica di Orietta.

Durante la cerimonia, Orietta ha accompagnato il figlio all’altare, lasciandosi andare alla commozione. Da tempo attendeva quel momento: “Era ora che si sposassero”, aveva commentato con la sua consueta ironia affettuosa.

A rendere il giorno ancora più speciale sono state le due figlie della coppia, Olivia (nata nel 2019) e Ottavia (nata nel 2022), che hanno portato le fedi all’altare. Due piccole protagoniste che hanno illuminato la cerimonia con la loro presenza.

Olivia e Ottavia: le nipotine di Orietta Berti e il legame con la famiglia

Le bambine, Olivia e Ottavia, rappresentano oggi una delle gioie più grandi per Orietta Berti. Cresciute in un ambiente familiare sereno e protetto, sono il cuore della vita di Lia e Otis, che hanno sempre scelto di tutelarne la privacy.

La famiglia vive a Montecchio, dove le bambine hanno trascorso un’infanzia lontana dai riflettori, circondate dall’affetto dei genitori e dei nonni. Orietta, da sempre molto legata ai suoi figli, ha spesso parlato con tenerezza delle nipotine, che considera un dono prezioso.

Il rapporto tra Lia Chiari e la famiglia Berti è solido, rispettoso e costruito sulla discrezione. Una scelta che ha permesso ai gemelli di crescere in un contesto equilibrato, lontano dalle pressioni mediatiche che spesso accompagnano le famiglie dei personaggi pubblici.