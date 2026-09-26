Anticipazioni Verissimo 26 e 27/9: tra gli ospiti Amanda Knox

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Verissimo torna nel weekend con due nuovi appuntamenti condotti da Silvia Toffanin. Sabato 26 e domenica 27 settembre 2026 il talk show sarà in onda alle 16.30 su Canale 5. La puntata di sabato si aprirà con Elisabetta Canalis, pronta a tornare in tv con Tu sì que vales. In studio anche Antonia Salzano Acutis, madre di Carlo Acutis, insieme all’attore Samuele Carrino. Spazio poi alla campionessa olimpica Francesca Lollobrigida, in attesa del suo secondo figlio. Silvia Toffanin incontrerà inoltre Giulia Stabile, Raimondo Todaro e Alessandra Ciociola.



Domenica sarà invece protagonista Amanda Knox, al centro di un’intervista esclusiva sulla vicenda di Perugia e sulle recenti polemiche. Knox arriverà per la prima volta in televisione insieme al marito Christopher e ai figli Eureka ed Echo.

Tra gli altri ospiti della domenica ci saranno Heather Parisi, Samira Lui e Orietta Berti. Un weekend ricco di interviste, racconti personali e volti molto conosciuti dal pubblico di Canale 5.

Verissimo, gli ospiti di sabato 26 settembre 2026

La nuova puntata di Verissimo di sabato 26 settembre si aprirà con Elisabetta Canalis, prossimamente nuovamente protagonista su Canale 5 nella nuova edizione di Tu sì que vales.

Silvia Toffanin accoglierà poi Antonia Salzano Acutis, madre di Carlo Acutis, che presenterà Il mio nome è Carlo, il film tv dedicato al figlio in onda domenica 27 settembre su Canale 5. Con lei ci sarà Samuele Carrino, giovane attore scelto per interpretare Carlo.

Tra gli ospiti anche Francesca Lollobrigida, campionessa olimpica di pattinaggio di velocità e in attesa del secondo figlio, che arriverà con il marito Matteo e il piccolo Tommaso. Completano il parterre Giulia Stabile, pronta a raccontare le novità della sua vita professionale e personale, Raimondo Todaro e Alessandra Ciociola, reduce da Temptation Island, che tornerà sulla travagliata relazione con Rosario.

Verissimo, gli ospiti di domenica 27 settembre

L’intervista più attesa della domenica sarà quella ad Amanda Knox. A quasi vent’anni dal delitto di Meredith Kercher a Perugia, Knox tornerà a parlare della vicenda con Silvia Toffanin. Sarà per la prima volta ospite in televisione insieme al marito Christopher Robinson e ai figli Eureka ed Echo. Nel corso dell’intervista affronterà anche le polemiche suscitate da Cartwheel, lo spettacolo nel quale ripercorre la propria storia.

Spazio poi a Heather Parisi, che arriverà insieme ai gemelli Elizabeth e Dylan, e a Samira Lui, ormai presenza quotidiana di Canale 5 al fianco di Gerry Scotti ne La Ruota della Fortuna. Infine, Orietta Berti sarà protagonista di un’intervista familiare insieme al figlio Otis, alla nuora Lia e alle nipotine Olivia e Ottavia, dopo le recenti nozze di Otis e Lia.

Il doppio appuntamento con Verissimo è dunque fissato per sabato 26 e domenica 27 settembre 2026 alle 16.30 su Canale 5, con le puntate disponibili anche su Mediaset Infinity.

Fonte: Facebook