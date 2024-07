Temptation Island 2024, segnalazione su Alex Petri: “Andavo a letto con lui…”

Lo scorso giovedì ha preso il via l’undicesima edizione di Temptation Island 2024 presentata come sempre da Filippo Bisciglia. Le sette coppie hanno deciso di mettersi in gioco mettendo alla prova il loro amore. Alcune però stanno già facendo discutere il web per il loro comportamento. Tra quelle che hanno destato un polverone c’è quella composta da Alex Petri e Vittoria Bricarello, i quali hanno scelto di partecipare a Temptation Island 2024 perché lei non si sentiva inclusa nella vita del fidanzato, tanto da non essere stata invitata alla sua festa di compleanno. Già nei giorni scorsi Matteo Diamante aveva lanciato uno scoop sulla coppia rivelando che una sua amica aveva avuto una relazione con Alex per tre anni e di essere stata invita a quella festa di compleanno.

Temptation Island 2024, due donne avrebbero avuto delle frequentazioni con Alex Petri

Ad aggiungere altra carne al fuoco è arrivata una nuova segnalazione da Alessandro Rosica, che ha rivelato che la coppia di Temptation Island 2024 non è così autentica come vorrebbe far credere. Nella prima segnalazione, una ragazza ha affermato di aver avuto una frequentazione con Alex Petri fino a giugno di quest’anno. Alessandro Rossica ha riportato le seguenti parole: “Coppia fintissima, conosco lui. Purtroppo ci sono andata a letto fino a due settimane fa. Poi mi ha detto che lo avevano chiamato per fare un programma”. La seconda segnalazione arriva da parte di un’altra ragazza che afferma di aver frequentato Alex Petri, tanto aver scritto all’esperto di gossip: “Non mi ha mai parlato di Vittoria e ci siamo visti in intimità giusto due mesi fa.” Insomma, nuove ombre su una delle coppie di questa edizione del reality show.