Temptation Island 11, grande traguardo per Filippo Bisciglia: record sui social

Ieri 27 giugno è andata in onda la prima puntata di Temptation Island 11 dove sono accaduti numerosi colpi di scena che hanno fatto molto parlare l’opinione pubblica. Un primo appuntamento che è stato visto da oltre 3,2 milioni di telespettatori ovvero il 24% di share. Un grande traguardo per Filippo Bisciglia e il team di Temptation Island 11. Un risultato da aggiungersi al record ottenuto in rete. Basti pensare che la prima puntata del reality show ambientato in Sardegna ha generato in una sola ora di messa in onda oltre 30 mila di post su X. Numeri molti alti rispetto all’Isola dei famosi che ne contava solo 5 mila. Segnale di come il programma della Fascino, casa di produzione di Maria De Filippi, sia molto apprezzato in tv.

Temptation Island 11: tutto quello successo nella prima puntata

Nel corso della prima puntata di Temptation Island 11, Jenny è apparsa delusa da Tony che ha ammesso nel pinnettu di avere una doppia vita per poi corteggiare la single Karina. Raul, invece, ha avuto uno scatto di rabbia dopo aver visto il single Carlo toccare la schiena della sua fidanzata. Il ragazzo ha sostenuto di non essere un pazzo, folle e furioso se poi non avesse preso a pugni una bottiglietta d’acqua. Lino Giuliano è apparso molto coinvolto dalla single Maika e per questo Alessia ha chiesto il falò di confronto anticipato se lui non l’avesse rifiutato. Martina, invece, non ha ricevuto nessun video da parte del fidanzato: la ragazza teme che Raul non voglia mettersi in gioco avendo paura di una sua reazione.