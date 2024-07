Temptation Island 2024 raddoppia su Canale 5: la bella notizia per i fan

Belle notizie per i fan di Temptation Island 2024. Il blog di Davide Maggio ha rivelato che per gli amanti del viaggio dei sentimenti ci sarà un’altra stagione. Da quanto trapelato, le riprese partiranno di già a fine agosto con nuove coppie desiderose a mettersi in discussione. L’edizione winter era stata annunciata lo scorso anno durante i palinsesti ma non fu mai realizzata. Dopo le ultime fortunate stagioni, Temptation Island 2024 si è confermato come fenomeno televisivo. Di qui, la decisione di un doppio appuntamento annuale. Intanto Filippo Bisciglia ha dato il via alle danze con un falò di confronto già dal primo appuntamento.

Filippo Bisciglia torna il 4 luglio con la seconda puntata di Temptation Island 2024

Filippo Bisciglia aveva dichiarato che le sette coppie di Temptation Island 2024 era partire a bomba, affermando che tutti si erano aperti. Le coppie che hanno deciso di partecipare sono quelle formate da Alessia e Lino, fidanzati da 7 anni, Jenny e Tony, insieme da 5. Cristian e Ludovica, fidanzati da quasi 2 anni e Raul e Martina insieme da 10 mesi. Inoltre sono presenti Vittoria e Alex insieme da 1 anno e 10 mesi mentre Luca e Gaia, fidanzati da 1 anno e 8 mesi. Tutte le coppie torneranno in onda il 4 luglio per prendere parte alla seconda scoppiettante puntata che siamo sicuri regalerà numerosi colpi di scena per gli amanti del trash.