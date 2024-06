Temptation Island 2024, Jenny Guardiano sconvolta dopo una rivelazione di Tony Renda: “sta scherzando?”

La prima puntata di Temptation Island 2024 andata in onda ieri 27 giugno su Canale 5 ha stupito l’opinione pubblica. Tanti i colpi di scena che sono avvenuti all’interno del reality show condotto anche quest’anno da Filippo Bisciglia. Tra i protagonisti c’è stato sicuramente la coppia formata da Jenny e Tony. Proprio quest’ultimo ha rivelato un dettaglio della sua vita che ha fatto sgranare gli occhi alla fidanzata Jenny Guardiano in occasione del primo video nel pinnettu. Fidanzati da cinque anni: la ragazza ha deciso di partecipare a Temptation Island 2024 perché non ha più fiducia nel fidanzato, tanto da credere che non le sia più fedele. Allo stesso tempo, Tony Renda non permette alla fidanzata di andare fuori con le amiche oppure indossare gli abiti che vuole.

Temptation Island 2024, Tony Renda annuncia che ha una vita parallela

Ma ecco che Alessia Guardiano ha ricevuto la prima delusione non appena è entrata a Temptation Island 2024. Tony Renda ha stupito tutti i fidanzati quando ha annunciato di avere una vita parallela fino a qualche anno fa. A tal proposito, l’uomo ha rivelato: “Quando non c’è Jenny Mr Hyde prende il sopravvento. Jenny non lo conosce, lo immagina ma non lo sa! Penso di saperlo gestire finora non ho avuto scarsi risultati.” Tony ha affermato di avere un altro atteggiamento quando suona da solo nei locali nei confronti delle donne. L’uomo ha spiegato che quando va all’estero prevale Mr Hyde. Di qui, è arrivata la reazione di Jenny Guardiano che ha esclamato: “Ma sta scherzando? Che problemi ha questo? Ma è sc..mo? Me lo diceva prima, così mi preparava. Ma è venuto qui per lasciarmi?”.