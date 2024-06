Temptation Island 11, quando prendano le coppie e Filippo Bisciglia: svelato il cachet

Filippo Bisciglia ha ripreso i comandi di Temptation Island 11, il reality più atteso dell’estate che ieri giovedì 27 giugno è tornato a fare compagnia ai telespettatori per sette appuntamenti su Canale 5. Il conduttore e narratore del programma è tornato a raccontare le emozioni, le paure e i dubbi di ogni coppia dei 14 protagonisti, non sposati e senza figli, in questo delicato viaggio dei sentimenti. Grandi le emozioni della prima puntata di Temptation Island 11 andata in onda ieri su Canale 5. Intanto, il portale Dagospia ha svelato le cifre che guadagnerebbero le coppie, i tentatori e i tentatrici ed infine il presentatore Filippo Bisciglia per questa nuova stagione del reality show.

Filippo Bisciglia prenderebbe 50 mila euro per condurre Temptation Island 11

Il portale Dagospia ha rivelato che i fidanzati e le fidanzati percepirebbero come cachet una cifra tra 1,800 e 2,600 euro per prendere parte alla nuova edizione di Temptation Island 11, senza contare ovviamente il vitto e alloggio offerto dalla produzione all’interno dei due villaggi situati sulla costa sarda. La stessa cifra andrebbe anche ai vari tentatori e tentatrici. Inoltre secondo Dagospia, Filippo Bisciglia per ogni edizione del reality show avrebbe percepito un assegno di 50 mila euro. Una cachet abbastanza importante per il conduttore. Al momento sono voci di corridoio, tanto da non sapere con certezza se corrispondo alla realtà.