Temptation Island 2024, annunciata la data ufficiale della prima puntata: ecco quando

L’attesa è finita per i fan del reality show dei sentimenti condotto da Filippo Bisciglia. Secondo il portale TvBlog, Temptation Island 2024 andrà in onda il prossimo giovedì 27 giugno in prima serata sui teleschermi di Canale 5. E’ stato quindi confermato lo spostamento della messa in onda visto che il programma della Fascino era sempre andato in onda in prima serata di lunedì. Sei le coppie che metteranno a dura prova i loro sentimenti nel resort in Sardegna. Al momento sono state presentate le prime cinque coppie che parteciperanno a Temptation Island 2024. La prima coppia è quella composta da Siria Pingo e Matteo Vitali. La donna vuole capire se il fidanzato accetta i suoi cambiamenti fisici viso il suo grande dimagrimento.

Temptation Island 2024: annunciate le prime coppie

Jenny Guardiano e Tony Renda, invece, sono la seconda coppia di Temptation Island 2024. I due sono fidanzati da cinque anni. La ragazza ha scritto al programma perché il compagno è sempre circondato da belle donne a causa del suo lavoro come deejay. La terza coppia è formata da Christian Lanfranchi e Ludovica Ronzitti. Lui ha deciso di scrivere al reality show dei sentimenti dopo essere stato lasciato due volte. In entrambe le occasioni ha scoperto di essere stato tradito con la stessa persona. La quarta è composta da Raul Dumitras e Martina De Joannon. I due fidanzati da circa 10 mesi provengono da Roma. Lei rimprovera a lui di essere troppo geloso, tanto da limitare la sua vita. Infine la quinta coppia formata da Alex e Vittoria. Proprio quest’ultima vuole una risposta definitiva dal fidanzato se continuare o no la storia d’amore.