Temptation Island 2024, Alex Petri avrebbe un’amante fuori: lo scoop di Matteo Diamante

Quest’anno l’edizione di Temptation Island 2024 riserverà molte sorprese per i telespettatori di Canale 5. Infatti questa edizione si preannuncia infuocata e pieni di colpi di scena: si mormora la squalifica di una coppia ad appena cinque giorni dall’ingresso nel resort. Il programma condotto da Filippo Bisciglia prenderà il via il prossimo 27 giugno. Ma ecco arrivare un altro colpo di scena rivelato questa volta da un ex concorrente del Grande Fratello Vip: Matteo Diamante ha lanciato uno scoop sulla coppia formata da Alex Petri e Vittoria Bricarello. I due fidanzati da un anno e nove mesi hanno deciso di partecipare a Temptation Island 2024 per affrontare un percorso di coppia.

Matteo Diamante lancia uno scoop su Vittoria e Alex di Temptation Island 2024

Matteo Diamante ha lanciato un vero e proprio scoop sulla coppia formata da Vittoria e Alex Petri. L’ex concorrente del Grande Fratello Vip ha rivelato che una sua carissima amica stava insieme ad Alex ed aveva rapporti intimi fino a poco tempo fa. L’uomo infatti ha dichiarato in alcune storie postate su Instagram le seguenti parole: “Io dico queste cose perché ho le prove. Non sto insultando nessuno ma sto solo elencando dei dati di fatto. Non c’è rispetto per la relazione.” Vittoria aveva scritto alla redazione di Temptation Island 2024 che il suo fidanzato non l’aveva invitata alla sua festa di compleanno. In quell’occasione, Alex aveva detto che era una festa solo per maschi per poi scoprire che erano presenti anche le donne. Anche Matteo Diamante ha confermato che la presunta amante di Alex era stata invitata sebbene poi avesse rifiutato l’invito.