Temptation Island 2024, svelato il nome della coppia squalificata: l’indizio non lascia dubbi

Nelle scorse ore Novella 2000 ha riportato uno scoop bomba in merito alla nuova edizione di Temptation Island 2024. Secondo il magazine, una coppia appena cinque giorni dall’inizio delle riprese avrebbe infranto il regolamento. A tal proposito, c’è molta curiosità di sapere di quale coppia si tratti. A provare a dare una risposta è intervenuta Deianira Marzano, l’esperta di gossip, che ha riportato una segnalazione bomba di una sua utente: “Sono Jenny Guardiano e Tony Renda. Lei ha pubblicato una storia dicendo che è di nuovo disponibile per prendere appuntamenti. Lei è una lashmaker”. Deianira Marzano a questo punto ha fatto intendere che secondo lei sono loro la coppia che è stata espulsa da Temptation Island 2024.

Jenny e Tony sarebbero stati squalificati da Temptation Island 2024

La nuova edizione di Temptation Island 2024 prenderà il via il prossimo 27 giugno in prima serata su Canale 5. Le sette coppie che si metteranno in gioco sono Siria e Matteo, Cristian e Ludovica, Raul e Martina, Vittoria e Alex, Luca e Gaia, Lino e Alessia e Jenny e Tony. Proprio questi ultimi secondo Novella 2000 avrebbero infranto il regolamento. In dettaglio, il deejay avrebbe scatenato la furia della fidanzata dopo aver visto qualche video compromettente su di lui: il giovane avrebbe rifiutato il falò di confronto, tanto che Jenny avrebbe seminato la sicurezza per poter parlare con lui. Di qui, la decisione di squalificare la coppia dal programma.