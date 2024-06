Il gesto di Maria De Filippi prima di Temptation Island: in Sardegna da Filippo Bisciglia

Stasera 27 giugno andrà in onda in prima serata su Canale 5 la prima puntata della nuova edizione di Temptation Island dove sette coppie metteranno in discussione il loro amore. Proprio per questo motivo Maria De Filippi è volata in Sardegna per stare vicino al team del reality show. Il settimanale Chi uscito ieri nelle edicole italiane ha mostrato alcune foto della conduttrice nel resort in Sardegna dove stanno avvenendo le riprese della nuova stagione di Temptation Island. Maria De Filippi è stata paparazzata mentre gioca con il cane del figlio oppure a cena insieme al team del reality show. Il programma è della Fascino, casa di produzione della vedova di Maurizio Costanzo.

Maria De Filippi è in Sardegna per stare vicina a Filippo e il team di Temptation Island

Maria De Filippi è volata in Sardegna per stare vicina a Filippo Bisciglia e il team nel corso delle riprese di Temptation Island. La conduttrice si è presa una pausa dalla vita romana per recarsi sull’isola sarda. Non è la prima volta che la vedova di Maurizio Costanzo si reca nel resort per visionare da vicino le riprese della nuova edizione del reality show. Anche lo scorso anno la donna era stata paparazzata sempre da Chi sulle rive del mare durante una pausa delle registrazioni. In quell’occasione, le foto fecero il giro del web in quanto Maria De Filippi aveva deciso di non prendersi nessuna pausa nonostante la morte pochi mesi prima del marito per una complicazione post operatoria.