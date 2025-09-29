[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Tempi bui per l’Aeroporto di Foggia. Vasile: “Troveremo una soluzione”

“Cercheremo di tornare a volare il più presto possibile, la prima opzione è proprio con la stessa Lumiwings, se dovesse riuscire a pagare il suo debito, altrimenti vorrei ricordare che la gara aveva anche un secondo partecipante (AeroItalia) e anche una terza opzione che però preferisco non mettere sul tavolo. Sono molto sereno sull’immediata ripresa. Direi che entro una settimana avremo una soluzione”.

Saranno fermi, presumibilmente, per tutta la settimana i voli dall’Aeroporto di Foggia.

Lo ha detto oggi Antonio Vasile, presidente di Aeroporti di Puglia.

“Voglio ribadire un concetto chiaro, ovvero che questo aeroporto non lavora in perdita, significa che l’eventuale difficoltà finanziaria di Lumiwings non dipende dall’aeroporto di Foggia perchè è un aeroporto profittevole per le compagnie aeree” ha aggiunto “In questo momento l’unica persona a cui mi sento di essere vicino è il passeggero, perchè ci sono passeggeri che hanno comprato il biglietto e in questo senso Aeroporti di Puglia si impegnerà affinchè abbiano in primo luogo un rimborso del biglietto o possono addirittura farlo diventare un bonus per l’acquisto del biglietto sulla nuova compagnia che è una delle opzioni che si potrebbe presentare a Foggia”.