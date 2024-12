Tempesta d’amore trame della settimana al 13 dicembre 2024, nuova love story?

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Rete4 con le trame dal 9 al 13 dicembre 2024 di Tempesta d’amore anticiperà le vicissitudini dell’hotel Fürstenhof. La soap infatti narrà le avventure che gli ospiti, nel bene e nel male, vivono ed è trasmessa dal lunedì al venerdì, alle ore 09.45.

Tempesta d’Amore anticipazioni d’Amore: una storia d’amore è alla fine

Leander è deciso a trovare la verità, chiedendola a suor Gesine. Si trovano in aeroporto ed egli non riuscirà a parlare con la suora, Alexandra la raggiungerà per prima e le imporrà di non cambiare la sua dichiarazione originale.

Eleni scoprirà quanto è accaduto e si schiererà con Leander. Il dottore avrà la meglio ma, durante la festa con Werner e Robert, Eleni confiderà a Leander che la loro storia d’amore è ormai terminata. Gli amici di Leander cercheranno di aiutarlo con consigli.

Il dottore noterà Eleni con il braccialetto del cigno al polso

Nel medico si risveglierà nuovamente la speranza, dopo avere visto che Eleni indossa ancora il braccialetto del cigno. La donna invece, vuole essere sincera con Julian e gli parla di Leander. Julian reagirà sicuro che il dottore accetterà la loro relazione.

Intanto Imani chiederà un favore a Leander ed Eleni lo accuserà di non aver ancora considerata la fine della loro love story. In seguito ad Eleni dispiacerà di aver accusato ingiustamente Leander.

Tempesta d’Amore Anticipazioni: Otto verrà licenziato

Hildegar convincerà Robert a mostrarsi diversamente verso Nicole, così conoscerà un nuovo lato della giovane. I due incontreranno casualmente Otto, e Nicole apprenderà che l’ex aguzzino di Noah lavora al Fürstenhof.

Otto verrà licenziato da Alexandra, Robert penserà che Nicole sia ferita perché non si fida di lei. Il licenziamento di Otto non avrà niente a che vedere, ma l’uomo il vero motivo dell’accaduto verrà chiarito quando Nicole coprirà Valentina.

Valentina è innamorata di Noah, Otto rimarrà molto ferito e farà il possibile affinché i due non lavorino insieme sulla barca. Otto racconterà a Greta cosa ha scoperto su Valentina e a lei iniziano a venire forti dubbi che la portano a cercare di separare Noah.

Tempesta d’Amore, Imani e Max si avvicinano

Max sarà addolorato per la partenza di Vanessa, Carolin e del figlio Arthur, Imani gli sarà vicino. Per distrarlo, organizzerà un giro in bicicletta e si sentirà spensierata. Max deciderà di passare più tempo con Imani e le chiederà di partecipare con lui a una partita di sheepshead dai Sonnbichler. Ella non conosce bene le regole del gioco, Imani ma si divertirà e inizierà a vedere Max con occhi diversi. Scoccherà l’amore tra loro?